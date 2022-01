Pomyslný hřebíček do skomírajícího karlovarského lázeňství zatloukla také nová vládní opatření pro zahraniční turisty při vstupu na území České republiky. „To má za následek masivní storna nasmlouvaných pobytů. Proč Rusové mohou po PCR testech do Itálie, Německa či Francie a do České republiky vízum nedostanou? To nemá logiku. My nemáme z čeho platit lidi, drahé energie a zboží. Masírujeme se na slevomatu, kdo za pobyty nabídne méně, ale takhle už to dál nepůjde. Přežíváme, křičet tak můžeme na Dolním nádraží a nikdo nás neposlouchá,“ nebral si servítky Jan Kronika, který hovoří i z vlastní zkušenosti. Hotel Čajkovskij, jehož je ředitelem, už zavřel. Skončila i další lázeňská sanatoria, například Kriváň. Malé hotely a penziony otvírají pouze na prodloužené víkendy.

Na post senátora za Karlovarsko nominovalo ANO lékařku Věru Procházkovou

Zatím se ale částečně drží velké lázeňské komplexy. V úsporném režimu jede Imperial, což potvrdil Alexandr Rebjonok, generální ředitel akciové společnosti Imperial, otevřený zůstává Thermal a krizi dosud čelí i Grandhotel Pupp. I tam ale podle Kroniky otáčejí každou korunu, protože příjem je nulový.

Bezradnost hoteliérů, z nichž někteří nemají ani na odstupné pro zaměstnance, stoupá. „V létě lázně zachránila česká klientela, hodně nám pomohlo město rozsáhlým a finančně velkorysým kulturním programem, a také státní čtyřtisícové wouchery. Ty ale současná vláda zrušila. A dva tisíce, které mohou lázeňští hosté na pobyty nyní čerpat, jdou za hotely, nikoliv za státem,“ vysvětlil Jan Kronika.

Podle něj se stát nyní chová k lázním macešsky. Hotely jsou sice otevřené a nikdo je nezavírá, ovšem ubytovat a léčit se v nich mohou pouze očkovaní. Podle Kroniky jsou tak lázně, závislé převážně na samoplátcích a zahraniční klientele, odsouzené k vyhladovění.

O testování byl v sobotu v Karlových Varech velký zájem

Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní a generální ředitel lázní Jáchymov a Luhačovic je v hodnocení situace opatrnější, ale i on přiznává, že lázeňství čelí velké krizi. „Je to těžká doba, dotační podpora není a peníze docházejí. Špatně jsou na tom jsou lázeňské domy, které nemají státní pojištěnce, tedy ty hosty, kteří se přijíždějí léčit na tak zvaný křížek. A to je problém většiny karlovarských lázeňských domů.

Naopak Františkovy a Mariánské lázně jsou na tom lépe, stejně jako Jáchymov. „Zimní měsíce lázeňské hotely vždy využívaly k tak zvané technické odstávce. V Jáchymově jsme kvůli tomu nyní uzavřeli lázeňský komplex Curie, který provoz obnoví v únoru. Otevřeny zůstaly hotely Radium Palace i Běhounek. V Astorii cílíme na lyžaře, kteří mají z Jáchymova blízko do skiareálů a na běžky v Krušných horách,“ uvedl Eduard Bláha. Léčebné lázně Jáchymov, které loni v srpnu změnily majitele a nyní sto procent akcií vlastní investor Alí al Fardán ze Spojených arabských emirátů, si musejí poradit i s další potíží. „Lidé ze služeb utíkají. Snažíme se zaměstnance nabrat, ale není to jednoduché. Doba je prostě zlá,“ míní prezident Svazu léčebných lázní Bláha.