Podle plzeňského praktického lékaře Zdeňka Čecha je mezi lidmi o očkování velký zájem. „Do ordinace volají pacienti skoro pořád,“ řekl Deníku lékař s tím, že sestřičky alespoň několika osobám pomohly s registrací ve státním systému a vytvořily také prozatimní pořadník. „Jsou tam asi dvě stovky pacientů. My samozřejmě nikoho zatím očkovat nemůžeme, protože vakcína od Astry Zenecy, kterou bychom byli schopni v ordinacích skladovat, ještě nebyla schválena Evropskou unií. Pacienty proto odkazujeme na březen,“ uzavřel praktik.

Očkovat pacienty by chtěli také v Kolinci na Klatovsku. „Za naši ordinaci mohu dodat, že jsem připraveni očkovat veškeré pacienty, kteří o to projeví zájem, a to i mimo region Kolinecka. Pokud bude stát delegovat v nějaké další fázi plošného očkování tuto činnost na praktické lékaře, budeme mít připravené oddělené prostory i personál,“ uvedl lékař Marek Škanta.

Podle hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové kraj ale zatím o očkování v ordinacích praktických lékařů neuvažuje. „Počet vakcín není veliký. Kdybychom jich ale měli dostatek, určitě bychom praktiky zapojili. Tuto situaci budeme řešit ve chvíli, až bude očkovacích dávek dostatečné množství,“ vysvětlila hejtmanka.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, který sám ordinuje v Přešticích tvrdí, že není problém očkování praktiky zorganizovat. Podle lékařů navíc nedává smysl, aby praktici jezdili očkovat do velkých center. Zvláště pro starší generaci je očkování v přátelském a známém prostředí jednodušší a bezpečnější.

Praktici jsou podle svých propočtů schopni naočkovat 10 lidí za den. „Jednotlivé ordinace se mezi sebou také mohou domluvit a vyhradit tzv. očkovací dny, při kterých jejich akutní agendu převezme druhá ordinace. To celý proces urychlí,“ doplňuje Šonka. Není podle něj problém očkovat ani současně dostupnou vakcínou Pfizer. „Například na Praze 7 jsme byli schopni během několika dnů naočkovat všech potřebných 1100 seniorů,“ uvedl Šonka.

OSM TISÍC OČKOVANÝCH

Plzeňský kraj obdržel tento týden dalších 4 875 dávek, které během čtvrtka rozdistribuoval do očkovacích center. „Budeme pokračovat jak v očkování zdravotnického personálu a dalších vybraných profesí, tak v zařízeních pro seniory a osob nad 80 let. Tito senioři se mohou hlásit přes centrální objednávkový systém na webu ministerstva zdravotnictví nebo přes naše webové stránky,“ dodala Mauritzová.

Do konce ledna by měl kraj obdržet dalších 4 875 dávek.

Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo k 20. lednu 2021 v našem kraji naočkováno 7 984 osob