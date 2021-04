"Pokud hovoříme o testech za pondělí a čtvrtek, kdy byli žáci a učitelé testováni, bylo provedeno celkem 39 100 testů u žáků a 12 950 u zaměstnanců. Z tohoto počtu byl záchyt nákazy antigenními testy prokázán u 18 žáků, přičemž následný PCR test prokázal nákazu u dvou z nich. U zaměstnanců byla nákaza zachycena u dvou pracovníků, avšak následný PCR test u nikoho z nich nákazu neprokázal," informoval ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš.

Jak dále uvedl, poměrně zarážející je počet tzv. neprůkazných testů. "Statistiky nám trochu hatí počet neprůkazných testů, tedy těch, které nákazu ani nepotvrdily, ani nevyvrátily. U dětí byl jejich počet 1200 a u zaměstnanců 350. V této souvislosti bude třeba nějakým způsobem poupravit metodiku. Problém už jsem včera konzultoval s hlavní hygieničkou. Situace si pravděpodobně vyžádá nějaký další zásah," dodal Bartoš. Jestli je na vině neodbornost nebo kvalita testů, zatím není jasné. "To bude jisté až někdy v průběhu příštího týdne. Stejně tak v případě vyhodnocení výsledků takto nízkého záchytu nákazy jak u žáků, tak u učitelů. Celkově je na vyhodnocení situace zatím brzy - dejme si na to minimálně ještě týden a uvidíme, co ukáže druhá vlna testování. Zda je takto nízký záchyt pozitivních jedinců dán kvalitou antigenních testů, celkovým přístupem a organizací, nezkušeností personálu nebo tím, že virová nálož u dětí na prvním stupni je obecně mizivá, zatím nevíme," uzavřel Bartoš.

Odborníci už dříve upozorňovali, že státem nakoupené testy, které byly dodané do škol, nejsou příliš vhodné – už kvůli složitější manipulaci a vzhledem k tomu, že je vzorek získáván výtěrem přední části nosu, což leckomu připadá nepříjemné – a navíc, že nejsou dostatečně průkazné. Jejich citlivost tak nemusí stačit na odhalení nízké virové nálože, která u dětí, jež se nakazily a zůstávají bezpříznakové, bývá poměrně běžná.