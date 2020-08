„Chystanými opatřeními Plzeň reaguje na program obou šéfů diplomacie, kdy Tomáš Petříček a Mike Pompeo odpoledne navštíví Muzeum generála Pattona a poté položí květiny a pronesou proslov u památníku Díky, Ameriko!,“ informovala mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

V souvislosti se vzpomínkovým aktem u Díky, Ameriko! bude uzavřena ulice V Šipce a Americká ulice v úseku od křižovatky s ulicemi Jagellonskou a Škroupovou ke křižovatce s Klatovskou třídou od 13:30 do 19:00 hodin. V obou ulicích budou vyblokována parkovací stání po celý den až do ukončení akce. Částečně bude také uzavřený chodníkv prostoru kolem památníku Díky, Ameriko!.

Zastávka městské hromadné dopravy „U Práce“ ve směru ke Klatovské třídě bude obsluhována do 13:30 hodin a zhruba od 19:00 hodin po ukončení akce. Zastávka MHD „U Práce“ ve směru od Klatovské třídy bude zrušena po celý den. Náhradní zastávka bude umístěna vpřed ve směru jízdy za křižovatku s ulicí V Šipce a bude obsluhována do 13:30 hodin a cca od 19:00 hodin po ukončení akce. Od 13:30 do 19:00 hodin bude Americká zcela neprůjezdná.

V souvislosti s plánovanou návštěvou Muzea generála Pattona bude zítra uzavřena Pobřežní ulice v úseku od Jízdecké ulice do slepé části od 14:30 do zhruba 15:30 hodin, parkovací stání (včetně parkoviště pro BUS) budou vyblokována po celý den do ukončení akce. Po dobu celého dne též nebude možné využívat parkovací dům Nové divadlo.