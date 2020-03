Už minulou středu, hned poté, co vláda vyhlásila uzavření škol, nabídlo plzeňské nakladatelství Fraus zdarma on-line výuku pro žáky základních i středních škol. „Ten zájem je obrovský. Museli jsme posílit centrum zákaznické podpory i infocentrum a rozšířit provozní hodiny,“ uvedl ředitel pro digitální platformu a výrobu Adam Jelínek. Zdarma k dispozici je od nakladatelství Fraus vzdělávací portál Fred, jenž je určen pouze pro komunikaci mezi žáky a učiteli. „Na něm jsme už dali licenci deseti tisícům učitelů,“ podotýká Jelínek. Pro domácí procvičování rodičů s dětmi je k dispozici portál Škola s nadhledem, kde je už sto tisíc žáků. A prostřednictvím portálu Flexibooks pak Fraus poskytuje elektronické učebnice. K výzvě plzeňského nakladatelství se přidala i jiná vydavatelství, takže na Flexibooksu mohou zdarma žáci získat i učební pomůcky od jiných vydavatelů, např. Kartografie Praha.

Pomáhá i klatovská firma na výrobu košil Joka. Místo košil se pustili do šití roušek, které jsou nedostatkovým zbožím. „Náš krok si vyžaduje situace, která nyní je. Roušky jsou potřeba, tak jsme změnili výrobu. Budeme roušky distribuovat jen za náklady, které s šitím budou spojené. Podařilo se nám na výrobu přejít rychle. Budeme se snažit vyrábět co nejvíce, co je v našich silách,“ řekl ředitel firmy Joka v Klatovech Petr Frydrych. „Mohou se na nás obracet zájemci, organizace, nemocnice. Rádi vyhovíme, jak to jen bude možné,“ sdělil.

V Sušici chce pomáhat podnikatel, který musí mít zavřenou svou provozovnu. „Rádi nakoupíme a přivezeme nezbytné potraviny a materiál seniorům a lidem v karanténě. Stačí zavolat na telefony 724 812 395, 739 329 090 a nebo 602 433 220,“ uvedl Pavel Oudes s tím, že se k nim přidávají i další dobrovolníci, kteří mu pomáhají.

Pomáhají také obce či spolky. „Od pondělí nabízíme našim seniorům, lidem v karanténě nebo obyvatelům se sníženou imunitou možnost zprostředkování nákupů potravin, léků, drogerie. Nákupy budeme dělat každé úterý až do odvolání. Lidé se nám mohou ozývat na telefonní číslo 602 220 128,“ sdělil velitel Sboru dobrovolných hasičů v Čihani Jiří Potužák.

Domažličtí skauti se zase mezi sebou vyzývají k šití roušek. Aktuálně je poptává například Městské centrum sociálních služeb v Domažlicích, kde chybí minimálně 400 kusů.

V Malesicích si mohou lidé brát roušky přímo z plotu rodinného domku. Netradičním způsobem je tak rozdává Kateřina Schejbalová. „Volný čas chci využít k pomoci ostatním,“ říká.

Deník se snaží propojit všechny ty, kteří si mohou v době nouzového stavu a karantény vzájemně vyhovět. Více zjistíte na plzensky. denik.cz/lidepomahaji.