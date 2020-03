ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Podle důvěryhodného zdroje Deníku se nákaza koronavirem potvrdila i u lékařky, která ordinuje ve strakonické poliklinice. Poliklinika je nyní zavřená. Jak uvádí oznámení zveřejněné na budově, zavřeno bude v pondělí a úterý z důvodu dezinfekce objektu.

Informaci později potvrdila Milena Vinická, předsedkyně Sdružení praktických lékařů Strakonice. V České televizi řekla, že lékařka se před 14 dny vrátila z Rakouska, kde byla lyžovat. Poté se v poliklinice pohybovala po dobu tří dnů, kdy navštívila několik ordinací praktických lékařů, kteří jsou nyní v karanténě.

Ve strakonické poliklinice pracuje 16 lékařů, 20 sester a asi pět lékárníků. Lékařka s pozitivním testem na koronavirus byla podle Mileny Vinické v nejužším kontaktu se čtyřmi lékaři, čtyřmi sestrami a několika laborantkami.

Situací se na nedělním mimořádném jednání zabývala i rada města Strakonice. Radní potvrdili, že poliklinika v Bezděkovské ulici bude v pondělí a úterý uzavřena z důvodu kompletní dezinfekce celé budovy.

Mluvčí krajského úřadu David Hocke doplnil, že krajská hygienická stanice zajišťuje všechna standardní opatření, aby se zamezilo šíření nemoci. Všichni, kteří přišli s lékařkou v poslední době do styku, mají nařízenou domácí karanténu a musejí sledovat svůj zdravotní stav. Situací se bude zabývat i Krizový štáb Jihočeského kraje.

Zpráva o uzavření strakonické polikliniky z důvodu jedné z lékařek nákazou COVID-19 nutí obyvatele k větší opatrnosti. Bývalý sportovní redaktor Strakonického deníku František Třeštík (74) si myslí, že bylo jen otázkou času, než se nákaza ve Strakonicích objeví. "Možná, že jsem to čekal déle, ale že se tak stane, bylo téměř jisté. Je to další důkaz, jak vážná situace je. Vzhledem k mému věku mám o důvod víc omezit na minimum mé cesty do města."

Oznámení na vchodu do polikliniky v neděli 15. března četlo několik lidí. Vyjadřovat se k situaci nechtěli. Někteří z nich ale své lékaře v poliklinice mají a v minulých dnech je navštívili. "Naštěstí chodím do jiné ordinace. Věřím, že lékařka, které se vše týká, bude v pořádku. Je to ale divný pocit. Všude kolem slyšíme nebo čteme o nákaze, ale najednou je tak blízko," řekla přibližně padesátiletá žena. Jméno uvést nechtěla.

Případ z polikliniky ale dává prostor i pro nepodložené spekulace o restauracích či dokonce podnicích v karanténě. V tento okamžik reportéři Deníku nemají žádné potvrzené zprávy o podobných dopadech v důsledku potvrzeného případu nákazy COVID-19 ve Strakonicích.

Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, potvrdila jeden pozitivní případ ve Strakonicích, odmítla jej ale spojit s objektem polikliniky.

Lidé na sociálních sítích spekulují, že nakažená lékařka ordinovala kromě strakonické polikliniky také na poliklinice ve Vimperku. Starostka Vimperka Jaroslava Martanová však v neděli odpoledne sdělila, že od krajské hygienické stanice zatím nedostala žádné informace, které by této spekulaci nasvědčovaly. Nikdo starostce nenařídil, aby v tomto směru přijala jakákoliv opatření, například uzavření poliklinky, jako se to stalo ve Strakonicích.

U lékařky ordinující na strakonické poliklinice se potvrdila nákaza koronavirem.Autor: Deník / Petr Škotko