Stručná zpráva záchranných složek, která prolétla letos před prázdninami sociálními sítěmi, informovala, že seniorka, která usnula za volantem, musela být transportována do nemocnice. Škoda na vozidle byla vyčíslena na sto tisíc korun.

„Auto bylo na odpis. Vzpomínám si, že těsně před tou nehodou jsem vnímala jen tiché šumění a pak najednou tma a náraz. Od nejhoršího mne zachránily airbagy, ale i tak jsem několik dnů strávila v nemocnici. Aspoň jsem poznala obětavou práci doktorů a sestřiček ve Fakultní nemocnici z první ruky,“ usmívá se už nyní.

Tahle obdivuhodná dáma toho zvládá s úsměvem ale mnohem víc. Nyní jako členka Lions Clubu Plzeň Ladies a dříve jako jeho prezidentka i guvernérka celého distriktu pro Českou i Slovenskou republiku, si toho každoročně nakládá opravdu hodně. Společně s dalšími členkami klubu připravuje projekty pomoci seniorům i dětem, organizuje charitativní koncerty a sportovní turnaje. To obnáší velkou dávku úsilí i času. „Velkou radost mám také z projektu Lví očko, kdy pomáháme pomocí speciální kamery včas odhalit oční vady u dětí do 6 let. A jen za ty čtyři roky existence našeho klubu jsme předaly potřebným přes 520 tisíc korun. To za to úsilí stojí, ne?,“ říká s úsměvem.

Letošní závěr roku oslaví Jan Flanderová dvojnásob radostně. „Vždyť jsem se letos vlastně podruhé narodila. Asi stál při mně můj anděl strážný!“ Shodou okolností jen den před svou nehodou přebírala z rukou primátora města Plzně za činnost klubu ocenění Dobré duše. Tedy cenu, která nesla v předchozích letech název Dobrý anděl.

Ale teď už i ona sama ví, že je dobré myslet i na sebe a své zdraví, protože o našich životech rozhodují zdánlivé maličkosti. „Vím že to bylo tehdy varování a já neuposlechla. Naštěstí mám kolem sebe tým skvělých kolegyň, které mně pomohly se vrátit v plné síle a především pokračovaly a stále pokračují v našich charitativních projektech. To jsou ti praví andělé,“ dodává Jana Flanderová.