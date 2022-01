"Do Olympie jsme se s rodinou vydali cíleně. Děti potřebují nové vybavení na lyže, ale také sportovní věci. Domluvili jsme se, že Vánoce nijak nebudeme hrotit a nakoupíme si právě až ve slevách," řekla Deníku Plzeňanka Jana s tím, že ji ani trochu nepřekvapilo, že je obchodní centrum plné lidi. "V dnešní době chce ušetřit každý, proto se nedivím, že lidé do obchodů vyráží právě teď. Z covidu strach nemáme. Všude nosíme respirátory a navíc jsme nemoc prodělali před měsícem," uvedla nakupující.

To Jiří Brož vyrazil do nákupního centra jen pro balíček, který si objednala jeho manželka. "Z vlastní vůle bych sem v životě nešel. Slevy neslevy. To nákupní šílenství mi vadí, proto jsem také všechny dárky nakoupil pohodlně z domova přes internet," okomentoval Plzeňan.

V současné době nabízejí slevy téměř všechny obchody, od elektra, nábytku, oblečení a hračky, až po sportovní vybavení, kosmetiku, parfémy a svíčky. "Některé zboží se u nás dá zakoupit až s osmdesátiprocentní slevou, jsou to ale většinou poslední velikosti, tedy ty nejmenší a pak naopak největší. V klasickém sortimentu nabízíme slevy v průměrné výši třicet procent. Nicméně v lednu půjdou ceny ještě dolů," sdělila jedna z prodavaček obchodu s oblečením.

Doplnila, že letos mezi svátky zaznamenali v obchodě více zákazníků než v předešlých letech. "Možná lidem tyto nákupy chyběly, když bylo loni zavřeno. Asi si chtějí nákupní deficit vynahradit," uzavřela.

Ten kdo chce ale ušetřit ještě více, měl by podle ekonomů vyčkat na leden. Ceny totiž poletí dolů ještě rychleji. Navíc po Novém roce, kdy má většina lidí po dovolené, nebývá v nákupních centrech tolik lidí.