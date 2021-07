S ročním zpožděním si připomněla 30. narozeniny Voldušská šlapka. Setkání majitelů a fanoušků historických bicyklů a vícekol, jehož centrem byl opět areál v obci nedaleko Rokycan.

Sraz příznivců a majitelů historických bicyklů se konal v obci u Rokycan | Foto: Jaoslav Kreisinger

Nadšenci z tamního Cyklo Veteran Clubu (CVC) se těšili loni na hektickou oslavu kulatin. „Jenže koronavirus byl mocnějším protivníkem a sraz jsme odložili. Ani letos to není jednoduché, ale do stanovených 120 účastníků se vejdeme,“ neskrýval optimismus ředitel Milan Zikmund. Šéfem se stal už potřetí a vůdčí pozice se mu docela zmalouvala. S kolegy připravil speciální medaili a vybral 25 kilometrů dlouhou trasu do Břas a Kříší. Pestrobarevný peloton ve stylovém oblečení se na jízdu vydal úderem sobotní desáté hodiny. Nepřehlédnutelná byla skupina z Dolní Lhoty na Klatovsku s osmikolem a nejvzdálenější účastníci dorazili až ze Cvikova: „U nás na severu chystáme teprve 21. ročník.“