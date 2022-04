Podívejte se, přesně před deseti lety začala Demolice domu kultury Inwest

Je to přesně deset let, co se bagry zakously do plzeňského Domu kultury Inwest a začalo bourání kontroverzní stavby na břehu řeky Radbuzy v centru Plzně. Plánované obchodní centrum tu zatím nevyrostlo, po letech sporů tu nakonec bude stát celá nová čtvrť. Investor nyní finišuje s přípravou výstavby.

Demolice DK Inwest | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Dům kultury Inwest byl léta centrem dění v Plzni. Krajská konference KSČ, přímý přenos soutěže Dva z jednoho města, později také první republikový kongres ODS, vyhlášení fotbalisty roku či finále Miss ČR. To vše zažil. K zemi šel po 26 letech od svého otevření. „Nejpovedenější akcí byl hned první komunistický ples. Tehdy se zkoušelo, jak co bude fungovat, a všechno to klaplo,“ vzpomínal pro Deník architekt tehdejšího Domu kultury ROH Miloslav Hrubec. Přiznal, že na bourání svého díla, které si v průběhu let vysloužilo hanlivou přezdívku Dům hrůzy u Radbuzy, ho mrzí. „Je mi líto, že mizí. Tehdy jsme bojovali o každé světýlko, o každou dlaždičku,“ doplnil architekt. Šindelář: Věřím, že kontroverzní budova Carimexu půjde k zemi V největším plzeňském kulturním sále koncertovaly takové hvězdy, jako byly Nazareth, Alphaville, Smokie nebo Apocalyptica, z českých zpěváků pak Lucie Bílá nebo Karel Gott. „Nejvíc našlapáno ale bylo na koncertu Karla Kryla,“ vzpomíná muž, který v Inwestu pracoval. Inwest se proslavil i nejrůznějšími veletrhy, konaly se tu výstavy minerálů a rostlin, autosalony, motosalony nebo výstavy užitkových a nákladních aut. „Dokázali jsme osobní auta pomocí jeřábu dostat na jeviště velkého sálu. Motorky jsme stěhovali výtahem,“ vzpomíná bývalý zaměstnanec. V divadle, které se po otevření jmenovalo Divadlo malých forem, později Kruh, se vystřídala řada pražských souborů. Herci z Divadla Járy Cimrmana vždy říkávali, že je to jejich druhá domovská scéna. Sehráli tu i čtrnáctidenní maraton všech svých her. Divadlo vyplavily povodně roku 2002, poté prošlo rekonstrukcí a dostalo název Divadlo Miroslava Horníčka. Úplně poslední akcí, která se v Inwestu konala, byla promoce absolventů plzeňské právnické fakulty. ANKETA DENÍKU: Zvolte nejlepšího hráče víkendu fotbalového krajského přeboru DK Inwest ve zkratce - Stál na Americké třídě 26 let, vyrostl na místě bývalých zelinářských zahrad. - Stavba domu s kapacitou 2000 návštěvníků probíhala pět let a stála více než 300 milionů Kčs. Celá stavba tvořila jeden velký celek. - Autorem návrhu stavby byl architekt Miloslav Hrubec, hlavním projektantem díla byl tehdejší ředitel plzeňského Stavoprojektu arch. Pavel Němeček. - Jeden z největších domů kultury v republice byl slavnostně otevřen 17. ledna 1986, pásku přestřihl člen předsednictva ÚV KSČ Karel Hoffmann. - Kromě velkého sálu zde vzniklo Divadlo Kruh, v roce 2002 přejmenované na Divadlo Miroslava Horníčka.