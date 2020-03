Měšťanská beseda ruší akce

Měsťanská beseda v Plzni ruší do odvolání veškeré kulturní akce i pod sto diváků. Konat se nebude už dnešní velký koncert Věry Martinové, ani projekce filmového klubu. "V tuhle chvíli neumíme říci, co s koupenými vstupenkami. Jednáme o náhradních termínech," uvedla Ivana Hušáková z Měšťanské besedy.

Západočeská galerie ruší akce

Vernisáž, kterou měla začít příští týden nové výstava v Masných krámech Západočeské galerie v Plzni, je zrušená. "Rušíme i všechny kulturní akce naplánované na odpoledne, například zítřejší komentovanou prohlídku či čtvrteční besedu s Václavem Fialou," uvedl ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Infocentra na Šumavě budou zavřená

Správa NP Šumava z důvodu snížení rizika možného šíření nákazy COVID-19 uzavírá od středy 11.3. 2020 všechna svá informační střediska a návštěvnická centra a ruší všechny programy pro veřejnost a to do odvolání. Přístupná zůstanou pouze výběhy s vlky na Návštěvnickém centru Srní a výběhy s rysy a jeleny na Návštěvnickém centru Kvilda. V obou návštěvnických centrech budou v provozu parkoviště a toalety, kde zvyšujeme frekvenci úklidu včetně desinfekce. Děkujeme za pochopení.

Online reportáž

Kina sníží počet návštěvníků pod sto, jiné i vyprodané akce jsou zrušeny

V Klatovech a v Sušici se rozhodli na základě nového nařízení snížit kapacitu kin. "Zatím to zablokujeme na do stovky lidí, uvidíme, zda to nezakáží úplně," sdělil vedoucí kina v Klatovech Karel Kotěšovec s tím, že kvůli zákazu jsou v Městském kulturním středisku nuceni rušit také víkendové akce. Jde o festival dechovek a prodlouženou taneční lekci. Jde o akce, které byly téměř vyprodané.

Řemeslný jarmark v Chodském hradě,

který měl být 14. a 15. března se ruší. Akce je zrušená kvůli zákazu. Podobně je zrušená i turistická beseda pana Sladkého, která měla proběhnout 12. března od 18:00 v domě seniorů v ulici Prokopa Velikého 689 v Domažlicích. Domy seniorů vyhlásili karanténu. Termín bude náhradní, ale neví se přesné datum, přesun se předpokládá na podzim.

Ruší se ale i velká oslava, a to 70 let výročí Střední zdravotnické školy v Domažlicích.

Výročí se mělo oslavit v pátek 13. března. Oslava se ale neruší definitivně. V současné době se jedná o náhradním termínu. Zatím není jasné, zda se náhradní slavnost uskuteční v červnu či v září tohoto roku.

Odpadá i akce Středního odborného učiliště Domažlice.

Právě na 11. března připadala soutěž ve stolničení, nebo-li slavnostního připravení tabule. Zda bude tato soutěž přesunuta na náhradní termín není zcela jasné. Soutěží a akcí je totiž více. Soutěž pod názvem Hrnečku vař, což je 15. ročník republikové soutěže určené žákům oboru kuchař-číšník, gastronomie na téma Vaření na slepo – jaro našich babiček, která připadá na 2. dubna, je zatím v platnosti. O případném zrušení bude škola informovat.

Velké akce Městského kulturního střediska Domažlice mají rovněž stopku.

Páteční koncert Wohnoutů se konat nebude. Zda se bude konat i koncert skupiny Jelen, příští pátek 20. března, je zatím otázka. Náhradní možnosti jsou v jednání přímo s pořadateli a kapelami. Záleží na jejich volných termínech. Co se týká promítání a provozu kina, to bude zachováno. Prodávat se ale bude pouze 90 vstupenek. Stejně tak se neruší loutková divadla, která se konají v loutkovém sále kinu Čakan. Sál a akce mají kapacitu menší než 100 lidí.

K zákazu konání akcí nad 100 lidí se vyjádřil i Kulturní dům v Holýšově. “ Zákaz se vztahuje prakticky na všechny akce plánované v KD Holýšov do odvolání. O možnostech vrácení vstupného za zrušené pořady budeme průběžně informovat. Prosíme o trpělivost, vyčkejte na oznámení termínu. Děkujeme za pochopení,” uvádí na svých webových stránkách.

Stálá divadelní scéna v Klatovech přikročila rovněž ke zrušení veškerých představení, která byla naplánována na následující dny. "Vstupenky zůstávají v platnosti. Budeme se snažit domluvit náhradní termíny. O změnách budeme informovat," řekla ředitelka divadla v Klatovech Simona Sýkorová.