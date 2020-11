Tři roky starý čáp totiž byl kroužkován v Brodu nad Tichou na Tachovsku už v létě roku 2017 a ornitologové pak o něm nic nevěděli. „Až letos spadl u Města Touškova v noci z radiovysílače do oplocení a nemohl se dostat ven,“ dále vylíčil Makoň s tím, že ho tehdy poznali podle ornitologického kroužku, odchytli a převezli do plzeňské záchranné stanice živočichů.

Rekonvalescence potlučeného Kryštofa nebyla snadná. Protože ale podle ornitologů musel už být třikrát v africkém zimovišti, tak se rozhodli mu dát „batůžek“ s vysílačkou. Po vypuštění u Chocenic pak mohli zjistit, že se přesunul ke Komornu. „Spolu s dalšími bílými čápy zde vydržel několik dní a futroval se hraboši z místní louky,“ poukázal ornitolog.

Poměrně dlouho pak čekali, kdy a jakým směrem se Kryštof vydá na zimoviště. Přelétl Německo a přes Francii letěl rovnou do Madridu ve Španělsku. Kryštof pokračoval dál přes Estrecho de Gibraltar do Maroka a jižně dolů na hranici Mali a Mauritánie, kterou přelétl v celé její délce až do Senegalu.

„Přelet z Mauritánie do Senegalu nemáme podrobně zmapován, jelikož v dané oblasti nebylo dostatečné pokrytí sítí mobilních operátorů, a tak od 8. do 30. října se Kryštof nehlásil. Byly to zase nervy, ale naštěstí teď je Kryštof už zase na příjmu a posílá nám pozdrav ze slunné a žhavé Afriky,“ raduje se zvířecí ochránce.