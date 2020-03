Policisté, hasiči ani lékaři se nemusí o hlídání svých dětí strachovat. Plzeňský kraj otevře hned několik zařízení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Šimanová

V Plzeňském kraji se dnes začala otevírat školská zařízení zejména pro děti zdravotníků nebo složek integrovaného záchranného sboru (IZS). Školy a školky mohou navštěvovat děti od 3 do 10 let. Otevřené budou ve všední dny od 6 do 16 hodin.