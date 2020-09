Od čtvrtečního rána je spolu se svými dalšími spolupracovníky v dobrovolné domácí

karanténě. „Byl jsem kontaktován osobou, s kterou jsem jednal v pondělí odpoledne s tím, že u této osoby

došlo k prokázání onemocnění COVID-19. Okamžitě jsem informoval své spolupracovníky, kteří se jednání

rovněž účastnili a všichni jsme nastoupili do dobrovolné karantény. Všichni jsme se také okamžitě nechali na

coronavirus testovat,“ říká plzeňský biskup s tím, že zatím nebyli kontaktováni hygienou, ale použili způsob

samotrasování.

Biskup plzeňský onemocněl těsně před dlouho plánovanou diecézní poutí v Teplé. Také při ní biskupství

pamatovalo na všechna nařízení a protiepidemická opatření. „Po zjištění pozitivního testu jsem ihned na

základě principu samotrasování kontaktoval všechny osoby, s kterými jsem přišel před mým nastoupením do

dobrovolné karantény do kontaktu. Jedná se především o členy kněžského sboru. Všichni, kteří přišli do

kontaktu se mnou o nebezpečí onemocnění ví a také nastoupili do karantény,“ vysvětluje svůj postup Tomáš

Holub.