Cyklus černobílých snímků Zbyňka Raboně zachycuje osobnosti baletního souboru v různých notoricky známých i méně okoukaných zákoutích Plzně. Některé fotografie jsou civilní, jiné mají taneční podtext.

„Dlouho jsem přemýšlel, jak zapojit soubor baletu DJKT do kulturního dění města Plzně, a představit nás v trochu jiném stylu než bývá zvykem,” uvedl k jednomu z cílů projektu jeho autor Karel Audy, dlouholetý sólista baletu DJKT.

Na fotografiích rozpoznáte například rušnou plzeňskou křižovatku či interiér bývalých městských lázní na Denisově nábřeží. Před objektiv Zbyňka Raboně se postavili jak stálí členové plzeňského baletu, tak osobnosti, které jsou se souborem neodmyslitelně spjaty. Své místo v kalendáři tak mají i Jan Žalud a Věra Sudková.

První myšlenka se zrodila na jaře loňského roku, na fotografiích se pak průběžně pracovalo od září celý rok. „Občas to bylo časově náročné, třeba u Městských lázní nám trvalo dva nebo tři měsíce, než jsme se tam vůbec dostali. Kalendář navíc vznikal úplně zadarmo ve volném čase všech zapojených, to sladit také nebylo vždy jednoduché,“ popisoval Audy okolnosti, za jakých fotografie vznikaly.

Výtěžek z prodeje kalendářů a později z fotografií na výstavě poputuje rodičům dvouletého Nicolase. Když bylo chlapci sedm měsíců, byl mu diagnostikován nádor na mozku, který byl umístěn na křížení zrakových nervu. V současné době dochází každý týden na chemoterapii a jednou za 14 dní na biologickou léčbu do FN Motol. Aby začal lézt a chodit jako jeho vrstevníci, dochází k tomu ještě na ergoterapii, fyzioterapii a canisterapii. „Chtěl jsem zároveň využít tento nápad na podporu jedince, pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje,” objasnil Audy.

Kalendář je v prodeji za 300 Kč v pokladně u Velkého divadla v Plzni. „Všichni doufáme, že se bude prodávat, přece jen je to od baletu něco nevšedního a zajímavého, co nebývá v Plzni zvykem,“ uzavřel Audy. Kalendáře bylo vzhledem k trvající nejistotě ohledně otevření obchodů zatím dáno do prodeje přes sto kusů, v případě většího zájmu zajistí jeho tvůrci dotisk.