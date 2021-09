Rokycansko – Z investičních akcí měst a obcí se na Rokycansku stává permanentně hladový jedlík. Podílí se na tom výrazná úprava cen stavebního materiálu a reálně hrozí, že některé projekty se do harmonogramu nevejdou. Na trhu se totiž začíná projevovat nedostatek určitých komodit.

V Rokycanech se u právě realizovaných akcí zvyšování cen zatím neprojevilo. „Ovšem chystané projekty, například vodovod ve Švermově ulici, už signalizují značné zdražení proti původně očekávanému rozpočtu. Jeho navýšení tak bude muset řešit a schválit zastupitelstvo,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Maixnerová. Materiálové potíže dosud nezkomplikovaly žádnou stavbu. Nicméně třeba zateplení obchodního centra Žďár na Masarykově náměstí má být hotové do konce roku, ale firma už řešila problém s přísunem izolačního materiálu. Pokud jde o výhled do roku 2022, nechystají se Rokycanští plány redukovat.

Mirošovští mají za sebou mohutné rekonstrukce a přístavby škol. Teď se pustili do oprav zbrojnice, úřadu a za pár dní se k nim přidá zdravotní středisko. „Citelně dražší komponenty beru na vědomí a radost z toho nemám. To samé ale vnímám v osobní rovině. Lidé dostali sice přidáno, ale státu to vrátí inflační spirálou,“ má jasno starosta Vlastimil Sýkora.

Oprava lávky pro pěší v hrádecké Hutnické ulici byla původně spočítaná na 5,2 milionu korun. S tím, že kvůli havarijnímu stavu měla být vypsaná přímá zakázka. „Jenže vypadá to na zdražení až o padesát procent a budeme muset vypsat výběrové řízení, což akci zkomplikuje,“ má jasno starostka Marcela Sobotková.