Je to unáhlený krok, zní od koaličních partnerů Pirátů. Pirátská strana totiž o víkendu způsobila poprask rozhodnutím, že na krajském úřadu vypoví koaliční smlouvu. Pirátům vadí, že rada kraje nasadila do představenstva Klatovské nemocnice plzeňského podnikatele a místopředsedu krajské ODS Romana Jurečka, kterého Piráti označují jako kmotra. Koalici na kraji zatím ještě tvoří právě Piráti se STAN a ODS s TOP 09.

„Ze strany Pirátů to určitě nebyl zbrklý krok. Byl adekvátní vzhledem ke skutečnostem, které nastaly. Ať už to bylo jednání v rámci rady kraje, v rámci obsazení klíčových pozic v představenstvu nemocnic nebo také záležitost s podivným financováním koncertu Chinaski. Členská základna pečlivě probrala všechny tyto věci a vystoupení z koalice je důsledek,“ řekl Deníku Pirát Rudolf Špoták, který je náměstkem hejtmanky pro sociální věci.

Na otázku, zda se strana neobává toho, že by ji vypovězení smlouvy poškodilo u voličů, Špoták odpověděl, že by si Piráti uškodili právě tím, že by dále spolupracovali s koalicí, která je podporována kontroverzními osobami a kmotry. „Loni jsme byli ubezpečeni, že po reorganizaci krajských nemocnic tam osoba pana Jurečka již nebude figurovat. Tyto sliby se však ukázaly jako plané,“ argumentoval Špoták.

Proti rozhodnutí Pirátů se ohradil předseda zastupitelského klubu ODS a TOP 09 a náměstek hejtmanky pro ekonomiku a investice Pavel Karpíšek. „Piráti mají zástupné argumenty. ODS a TOP 09 nic v koaliční smlouvě neporušily. Rozumím i tomu, že nejsou s jednou osobou spokojeni, ale ve smlouvě jsou dané nástroje, které Piráti nevyužili a smlouvu rovnou vypověděli,“ sdělil Karpíšek s tím, že krok považuje za velmi nešťast-ný také kvůli tomu, že fungování koalice považoval za úspěšné. „I v době pandemie se jí dařilo. To, co jsme si dali za úkol, jsme plnili,“ poznamenal Karpíšek. Podle něj je důležité, aby na spory mezi politiky nedoplatili občané a organizace zřizované krajem. „V našem klubu budeme jednat v pátek a pak se k tomu vyjádříme,“ dodal Karpíšek.

Na konci tohoto pracovního týdne plánují jednání také Piráti. „V tuto chvíli ale nedokážu říci, jaký bude další postup,“ doplnil Špoták.

Pokud by se koalice rozpadla, do vyjednávání by znovu mohlo vstoupit hnutí ANO, které má dle jeho krajského předsedy Romana Zarzyckého v zastupitelstvu nejsilnější klub čítající 15 členů. „Až to bude na pořadu dne, tak budeme připraveni jednat. Teď to ale nechci komentovat, je to spor současné koalice,“ reagoval Zarzycký.

Pro vypovězení koaliční smlouvy se Piráti vyslovili minulou sobotu. Ve zprávě pak informovali, že kromě Jurečka v představenstvu jim vadí i kumulace uvolněných funkcí zastupitelů ODS Trůkové a Šaška, což je v rozporu s etickým kodexem zastupitele Plzeňského kraje. Piráty znepokojilo i možné zneužití krajských peněz na koncert Chinaski, kde se jako na volebním mítinku měli prezentovat čelní kandidáti ODS do parlamentu.