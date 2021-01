Rozvíjet děti po všech stranách je jedním ze základních cílů spolku Pionýr. Nyní chce obzory dětí rozšiřovat také ve vztahu ke starší generaci. Právě proto vznikl dlouhodobý projekt Babi, dědo (s podtitulem Jaké to bylo, když byli tvoji prarodiče malí?), který má za sebou první část a aktuálně vstupuje do další etapy. „Projekt je založen na úkolech pro děti a necílí pouze na naše členy, ale i jejich kamarády či sourozence. Je zkrátka pro všechny děti, které se chtějí zapojit,“ vysvětluje 1. místopředsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová.

V čem tedy tkví smysl projektu? Děti si povídají s dědečkem nebo babičkou a jejich vyprávění poté sepíšou a mohou doplnit obrázky, fotografiemi nebo čímkoli dalším. Děti se tak dozvědí něco o svých prarodičích, ale také o době, již už nezažily. Co získají babičky a dědečkové? Nejen dobrý pocit z toho, že o jejich vzpomínky a zážitky má někdo zájem, ale také společně strávený čas se svými vnoučaty či pravnoučaty. „Chceme pomoci těm nejpotřebnějším – lidem, kteří jsou často sami. Doba je složitá, a tak si senioři mohou připadat opuštění. To chceme alespoň částečně změnit,“ doplňuje 1. místopředsedkyně Pionýra. Na plnění úkolů mají děti a jejich babičky a dědečkové vždy dva měsíce.

Babičku a dědečka si můžete ‘půjčit’

Jenže co když děti nemají vlastní prarodiče? „I na to jsme mysleli. Děti si mohou dědečka či babičku ‘půjčit’ – ať už formou dobrovolnických aktivit v domovech seniorů nebo třeba od kamaráda, s nímž se potkávají. V současné situaci sice nepřichází návštěva domovů pro seniory v úvahu, ale věříme, že se to změní, a do té doby se obě generace propojí alespoň na dálku,“ popisuje Darina Zdráhalová.

Že jsou tyto předpoklady správné, dokázala už první výzva, kterou děti plnily a která se týkala Vánoc. Zapojilo se několik desítek dětí, polovina vyprávěla příběh ‘vypůjčených‘ prarodičů. „S Centrem pro seniory Holešov spolupracujeme dlouhodobě, a když jsme tam nesli vánoční přáníčka od dětí, poprosili jsme o vzpomínky na Vánoce. Sestřička nám vyšla vstříc a nechala několik seniorů vzpomínat a popisovat Vánoce v době jejich dětství. Zpětně říkala, že se babičky a dědečkové při vyprávění rozzářili a byli šťastní a dojatí, že se o ně někdo zajímá. Sestřička potom jejich příběhy doslovně přepsala a poslala nám je,“ popisuje Jarmila Vaclachová z Pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka Holešov. Nejde sice o osobní setkání, ale i tak měly podle ní děti zážitek velmi silný. „Někdy se ptaly na význam vět či slov, kterým nerozuměli. Už se těšíme, až bude situace zase příznivá a obě generace se setkají i osobně,“ uzavírá vedoucí holešovské pionýrské skupiny.

Do projektu Babi, dědo přispěla i devítiletá Natálka Nováková ze Kdyně, pro niž úkol nebyl vůbec těžký. „Babička s námi žije a dětem vypráví odmalička. Jediným zádrhelem tak byl jen překlad některých slov, protože moje maminka má slovensko-maďarské kořeny,“ popisuje Natálčina maminka Žaneta Nováková s tím, že počítají s plněním i dalších výzev. Další příspěvky přišly například od dětí z PS Hrádek u Rokycan, PS Zborovice, od dětí z Prahy, Chropyně, Libochovic nebo Čestic.

Aktuálně: Zavzpomínejte na osmdesátá léta

Nyní Pionýr vypsal dalších osm úkolů, jejichž spojovacím tématem jsou osmdesátá léta – např. plesy, filmy, móda, události apod. „Děti si s prarodiči popovídají, co se dělo v letech osmdesátých, co je zajímalo nebo ovlivňovalo, a společně vybírají úkol, který by mohli splnit,“ doplňuje Darina Zdráhalová. Termín na odeslání úkolů je 5. března. Po vyhodnocení čekají zajímavé odměny nejen na vylosované děti, ale také na babičky a dědečky. Bez nich by totiž děti úkoly plnit nemohly. V průběhu roku vznikne ze zaslaných příspěvků publikace s vybranými příspěvky.