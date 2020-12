Mimořádné přilepšení by mělo v prosinci obdržet celkem 2,89 milionu lidí. Valná většina seniorů, které Deník v ulicích Plzeňského kraje oslovil však upozorňuje na to, že příspěvek je zbytečný, a že by se ho klidně vzdala.

„Tak špatně na tom důchodci snad nejsou, aby nám museli dávat pět tisíc korun. Vždyť to náš stát ještě více zadluží. Když jsem to zjistila, hned jsem nad tím kroutila hlavou, co je to za nápad. Měli by to dát raději někomu jinému, kdo to bude více potřebovat,“ řekla 84 letá seniorka z Plzně, která si nepřála být jmenována.

Částku pět tisíc korun mají dostat všichni starobní důchodci, všechny osoby pobírající invalidní důchod i osoby s pozůstalostní penzí. O jednorázový příspěvek senioři nemusejí nijak žádat. Příspěvek senioři obdrží stejnou cestou jako důchod, tedy na účet nebo složenkou. Státní rozpočet zatíží zhruba patnácti miliardami korun.

ANKETA: Na co pět tisíc použijete?

Helena Zoubková, Plzeň. Na co pět tisíc použiji ještě nevím. Ale je to jen populistické gesto. Vláda tímto akorát jen poštve občany proti nám důchodcům. Kdyby ty peníze rozdělili raději někam jinam, kde budou více potřeba, udělali by daleko lépe. Ono stačí, že nařídili, aby zavřeli všechny obchody a služby a teď ještě tohle. Ale s tímto bonusovým příspěvkem absolutně nesouhlasím. Rodina mi říká, abych se kvůli tomu nerozčilovala, ale já jsem opravdu vzteklá.

Michlová Marie, Domažlice. Ještě nevím, za co je utratím. Máme vnoučata, která si vybírají drahé dárky, tak nejspíš to půjde dětem. Potěšilo mně to, ale myslím si, že je to v dnešní době zbytečné. Každý by to určitě přežil i bez toho, takže můj názor je, že to nemuselo být.

Věra Mlezivová, Domažlice. Koupím si za ně něco pěkného k Vánocům. Ale nemůžu říct, že bych ty peníze zas tolik potřebovala. Přeci jenom jsou to miliardy, které musí teď stát vynaložit. Je to milé, ale kdybych nic nedostala, žila bych dál. Jsem skromná, stačí mi to, co mám.

Jiří Havránek, 78 let, Tachov. Pětitisícový příspěvek využiji běžným způsobem. Nebudu za něj nakupovat vánoční dárky, ale rozložím ho podle potřeby. Doba je taková, jaká je, a veškerým tím děním okolo koronavirové krize byly poškozeny různé segmenty života, ekonomiky, různé kategorie lidí. Jsou důchodci, kteří na tom nejsou úplně špatně, nemají tak nízké důchody, a pokud jsou na to dva, dá se to zvládnout. Ale je tu nemalá kategorie důchodců, kteří mají důchody nižší, takový příspěvek si určitě zaslouží a je pro ně významný.



Vladislav Moravec, 72 let, Stříbro. Já jsem důchodce, který je pořád ještě zaměstnaným člověkem, takže pro mne tento příspěvek nemá zas až takový význam. Ale pro jiné ano. Je spousta lidí, kteří mají nízké důchody, pro ty bude tento příspěvek cenným přínosem do rozpočtu. Já ještě nevím, jak tyto peníze využiji, zatím v plánu nic nemám. Ale občas dávám nějaké peníze do atletiky, tak je pravděpodobné, že tento příspěvek, nebo jeho část, věnuji opět do atletiky, možná na nákup nějakých cen do atletických soutěží mládeže.



Karel Bluma, 80 let, Doly. S tímto příspěvkem souhlasím, protože i když nemám nejmenší důchod, potřeby pořád nějaké jsou. Byl jsem objednán na lázeňský pobyt do Františkových Lázní, ale vzhledem k situaci, jaká je, jsem ho nestihl využít a propadla mi už složená záloha. Takže tento příspěvek mi pomůže tuhle propadlou zálohu vyřešit.