Ti, kteří pracují v Bavorsku, potřebují totiž v pondělí do práce negativní test na covid-19, který nesmí být starší než osmačtyřicet hodin. Podobné starosti, jak se nechat o víkendu otestovat, řeší i pendleři v Plzeňském kraji. Ti mají zatím možnost v plzeňské fakultní nemocnici či v sušické nemocnici. V pondělí pak okres Regen otevře provizorní testovací místo v bavorské Železné Rudě, dvě stanice chystá okres Cham.

"V pondělí už musejí lidé projíždět přes hranice a mít v ruce písemné potvrzení o negativním testu," potvrdila Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů ČR.

Desítky z nich se proto v sobotu před desátou hodinou ráno vypravily do Philippsreutu, aby splnily podmínky nařízení bavorské vlády. Německo totiž zařadilo Českou republiku na seznam vysoce rizikových zemí. Zatímco saská vláda bude vyžadovat od pendlerů dva testy týdně, Bavorsko takovou výjimku nepřijalo a lidé se budou muset testovat obden.

BEZ VÝJIMEK

Testovat se musejí i pendleři, kteří už podstoupili očkování, stejně jako ti, kteří už covid-19 prodělali a mají o tom potvrzení od hygieniků. Žádné výjimky neexistují. "Nebudou ani pro lidi, kteří pracují v kritické infrastruktuře," potvrdil Karl Matschiner, mluvčí Okresního úřadu Freyung - Grafenau.

Jeden test týdně stačí tomu, kdo v Bavorsku zůstává od pondělí do pátku. Ti, kdo jezdí denně do Čech, musejí každých čtyřicet osm hodin podstoupit další test. Proslýchá se, že hned od pondělí 25. ledna budou němečtí policisté namátkově kontrolovat negativní testy. Pokuta za nesplnění podmínek bavorské vlády může být kolem 250 eur. Podle informací Karla Matschinera musí být navíc potvrzení o testu v němčině, angličtině nebo francouštině.

ČAJ PRO MRZNOUCÍ

Na test jednou za 48 hodin musejí nejen všichni pendleři, ale i ti, kteří si jedou jen vybrat peníze do banky, na úřady nebo k lékaři. "Jel jsem ráno v půl desáté, byl jsem asi sedmdesátý. Strávil jsem tam hodinu a půl," potvrzuje Honza z Prachatic. Podobný čas tam podle informací Deníku strávili další čtyři pendleři z Prachatic. Skoro dvě hodiny stál ve frontě také Jirka ze Strunkovic nad Blanicí. "Když už jsem se pak dostal k samotnému odběru, šlo to rychle," doplnil. V téhle chvíli pendleři čekají, zda budou německé laboratoře stíhat vyhodnocování testů. Občas se totiž stane, že výsledek testu přijde za více než dvacet čtyři hodin.

V Pomezí byla situace podobná. Fronta se táhla stovky metrů. "V průběhu dne zajistil místostarosta Černý přes dobrovolné hasiče z Hájů horký čaj pro čekající," uvedla starosta Chebu Antonín Jalovec. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek pak kontaktoval ministry zdravotnictví a zahraničí a urgoval pomoc z jejich i německé strany, především při navýšení testovacích kapacit v SRN.

NOVÁ TESTOVACÍ MÍSTA

Česká vláda zvažuje, že odběrové místo zřídí na české straně hranic. Jestli bude ve Strážném, nebo v Železné Rudě, případně na obou místech, to zatím není jisté. Společnou dohodu by měli najít ministři a hejtmani Jihočeského a Plzeňského kraje v příštích dnech. Jisté je ale už to, že okres Regen v pondělí ráno otevře testovací místo pro pendlery v bavorské Železné Rudě. "Od 5.00 do 9.00 ráno se tam mohou lidé nechat otestovat i bez předchozího objednání," říká mluvčí okresního úřadu Heiko Lenger. Úřad chce tímto krokem podpořit jak pendlery, tak regionální podniky. "Zpočátku budeme testovat jen v pondělí, o rozšíření provozní doby budeme jednat," dodal mluvčí.

Přidal se i okres Cham, který sousedí s Domažlickem. Testovací stanice zřídí v obcích Furth im Wald a Waldmünchen. Zdravotníci zde zvládnou kolem 12 000 testů týdně. Lidé se však musí objednat po internetu. Například ve Furthu bude na testovací stanici přebudována bývalá celnice. Pendleři, kterým začíná pracovní doba v pondělí brzy ráno, se podle zemského rady Franze Löfflera mohou nechat otestovat ve stavajícícm testovacím centru v Chamu.