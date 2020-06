Plzeňský kulturní dům Peklo, který musel být v srpnu 2018 kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nabídnut k prodeji. Jedno z dříve nejoblíbenějších míst pro pořádání společenských a kulturních akcí v Plzni nabídne město zájemcům za 6,5 milionu korun. Podmínkou koupě památkově chráněné budovy je mj. zachování velkého sálu a jeho kulturní funkce.

„Znalecký odhad na objekt činí 65,6 milionu korun. Je jasné, že za takovouto cenu by objekt nikdo nekoupil. Nastavíme proto vyvolávací cenu 6,5 milionu. Zásadní je, aby kupec splnil podmínky stanovené ve smlouvě. Určitě budeme požadovat zachování velkého sálu pro kulturní a společenské akce,“ uvedl radní pro ekonomiku a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS). Pro prodej hlasovali i někteří opoziční zastupitelé. „Měl jsem možnost projít si celý objekt. Když jsem viděl, do jaké míry je poškozen, domnívám se, že náklady na jeho rekonstrukci by možná přesáhly půl miliardy korun. Pokud kupec splní stanovené podmínky, souhlasím s prodejem,“ sdělil Pavel Bosák (Piráti).

Kulturní dům Peklo je komplexem tří propojených budov v Pobřežní ulici. Od roku 2005 sídlí v budově muzeum Patton Memorial Pilsen, jediné muzeum v Čechách věnované osvobození západních Čech americkou armádou. „Záměr města je, že by bylo muzeum přestěhováno do objektu na Klatovské 19, který bychom zrekonstruovali,“ doplnil Šlouf.