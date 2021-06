Třetí ročník Lázeňského kočárkování uspořádala se svými spolupracovníky Karla Kadečková, která kočárky sbírá už od dětství. Také je renovuje a opravuje. "Mám radost, že se naše akce ujala a na každý ročník přijíždí více účastníků," řekla Deníku s tím, že na prvním ročníku bylo k vidění kolem sedmi desítek kočárků. Loni už jich byla stovka a letos o dalších přibližně dvacet více.

Lázeňským parkem a centrem obce korzovali nejen sběratelé ze západočeského regionu, ale i ze vzdálenějších míst. S kočárkem s proutěným košem, vyrobeným na konci 19. století, přijela Pavlína Sirová z Děčína. "Ve své sbírce se zaměřuji právě na proutěné korbičky. Tedy na kočárky z přelomu 19. a 20. století. Ale další část mojí sbírky tvoří kočárky ze 70. a 80. let," řekla Deníku. Kočárky sbírá zhruba pět let a k tomuto koníčku ji inspirovala účast na podobném srazu v Kralupech nad Vltavou. "To jsem ještě neměla žádný kočárek, ale když jsem to tam viděla, dostalo mě to."

Exponát, s nímž do Konstantinových Lázní přijela, je kočárek německého výrobce Naether, který po pořízení vyžadoval částečnou renovaci.

Z Lysé nad Labem přijela čtveřice sběratelek, které lázeňskou obcí korzovaly, podobně jako řada dalších účastníků akce, v dobových kostýmech. "Všechny čtyři jsme sběratelky retro kočárků a rebornů. Těžko říct, kolik kočárků dohromady máme, ale je to vždycky taková náhodná koupě. V podstatě se dá říct, že ten kočárek si vás najde sám," řekla s úsměvem Petra Svobodová s tím, že exponáty do sbírky získává v bazarech, od známých, sleduje i podobně zaměřené skupiny na sociálních sítích. "Spousta lidí má kočáry třeba na půdě, domnívají se, že je to jen obyčejný kočár, ale neví, jakou má hodnotu. Nejen finanční, ale především srdeční," dodala.

Podobných setkání, jako se konají v Konstantinových Lázních, se pořádá v Česku více. Minulý měsíc se konalo v Mimoni, další jsou například v Poděbradech, na zámku Sychrov, v průhonickém parku, ve Veltrusech.