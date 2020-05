Návštěvníci se mohou těšit na informační panely, které se věnují například přírodě a historii některých zaniklých vesnic. Stezku otevřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků má celkem třináct zastavení, čtyři klasické velké informační panely a devět malých kovových, které jsou netradičně umístěny na solitérních kamenech. Nechtěli jsme totiž zasahovat do kouzla zdejší nezastavěné krajiny. Malé tabule se věnují především brdské přírodě, velké najdete na místech, kde dříve stávaly vesnice Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Zaniklé brdské obce připomene i několik lip, které jsme tu ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky právě před měsícem vysadili,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Naučnou stezku ve středu odpoledne slavnostně otevřel ministr životního prostředí Richard Brabec a zároveň zahájil novou iniciativu Pojďte s námi do přírody. „Chceme ukázat, že naše příroda je krásná, a také, jakým způsobem o ni pečujeme. Brdy jsme si pro start iniciativy zvolili proto, že je to naše nejmladší chráněná krajinná oblast, která je atraktivní i tím, že do řady míst lidé v posledních desetiletích vůbec nesměli, “ vysvětlil ministr.