Prvotním impulzem k jejímu otevření bylo podle majitele Oty Zacha, aby měli lidé během nouzového stavu více možností, kde se občerstvit. „V době koronakrize neměli lidé moc na výběr, kam zajít na kávu nebo na pivo. Na Krkavci fungovalo dříve jen rychlé občerstvení, které mělo otevřeno jen odpoledne, a to ještě jen za hezkého počasí. Rozhodl jsem se proto vybudovat zde celoroční kavárnu, která bude fungovat denně od 10 do 22 hodin,“ vysvětluje Zach, který objekt ve výšce 504 metrů koupil i s rozhlednou.

K otevření kavárny na druhém nejvyšším bodě v okolí Plzně přimělo Zacha mj. také řešení otázky, kde bude bydlet. „Hledal jsem si nějaké bydlení a tento objekt mě velmi zaujal svojí jedinečností. Řekl jsem si, proč nebydlet přímo v domě u rozhledny,“ říká dále Zach, kterému v kavárně pomáhá sestra a další dva zaměstnanci. „Od 1. května, kdy jsme kavárnu otevřeli, jsme prodávali přes výdejní okénko a v polovině měsíce otevřeli zahrádku. Návštěvnost je zatím dobrá, denně přijde okolo 300 lidí. Paradoxně ale chodilo více lidí během koronaviru,“ uvádí.

Kavárna zatím funguje pouze venku, interiér je nyní v rekonstrukci. Vnitřek by chtěl Zach otevřít na podzim. „Uvnitř vzniknou dva salonky, každý o kapacitě 25 osob. Jeden salonek otevřeme už příští týden pro soukromé akce. V plánu máme vytvořit venku celoroční zimní zahradu dostaneme se tak na kapacitu 100 hostů. Zahrada bude vyhřívaná, uprostřed bude ohniště se sběrným košem na kouř,“ říká Zach, který v patře nad kavárnou vytvořil místnosti k pronajmutí. „První patro domu se sedmi místnostmi pronajímám stavebním firmám nebo v rámci Airbnb. Pomáhá nám to splácet hypotéku na dům. Disponujeme deseti lůžky k pronájmu. Máme v plánu pořádat i svatby. Někteří budoucí manželé už nás žádali, že by chtěli uskutečnit na rozhledně obřad. Byl by to jistě nevšední zážitek,“ dodává.

Turistům a cyklistům nabízí kavárna několik hotových jídel, dále alkoholické i nealko nápoje. „Děláme zde speciální italskou kávu, na kterou máme v Plzeňském kraji exkluzivitu. Kromě klasických piv nabízíme i pivo s etiketou Krkavec sky apa. V létě bychom zde chtěli spolu s klasickým párkem v rohlíku dělat i lehčí jídla. Vzhledem k umístění kavárny plánuji, aby tu ve večerních hodinách fungoval i rozvoz lidí. Na to si pořídíme devítimístnou dodávku,“ uzavírá.