"Těžko říct, ale šestá generace už se asi neobjeví," řekla Deníku a poukázala na věkové rozpětí mezi nejmladší prapravnučkou Sofinkou, která se narodila letos, a praprababičkou Boženou Ježkovou, která letos slaví osmdesátiny. Paní Božena je ročník 1941 a žije v Tisové, celý profesní život pracovala v zemědělství. Její dcera Jiřina se narodila v roce 1957, vyučila se zahradnicí, ale věnovala se různým profesím. Žije s manželem v Boru. Petra Lukášová, dcera Jiřiny a vnučka Boženy, je ročník 1976, je v invalidním důchodu a žije na Hořovicku. A dcera Petry, dvacetiletá Lucie Nešvárová, žije na Rokycansku a letos se stala maminkou nejmladší z linie, Sofinky.

Proto si celá rodina, po více než roční pauze způsobené koronavirovými opatřeními, nedělní setkání užila. A je to podle všech zúčastněných unikát. V rodu Boženy Ježkové se totiž pět generací po sobě rodily jen dívky. "Je to tak, žádná z nás nemá bratra, vždycky se u nás rodily jenom holky," potvrdila třetí v žena v pořadí, paní Petra, které se, jak jinak, narodily dvě dcery.

Jak dodala hostitelka celého setkání Jiřina Lukáčová, snaží se v této rodinné sestavě scházet alespoň jednou do roka. "Bydlíme různě daleko od sebe, a tak jsme rády, když nám to vyjde, i když ten koronavirus nám to trochu zkomplikoval."

Ženy ale nebyly na setkání úplně samy, společnost jim dělali manžel paní Jiřiny a partner pravnučky Lucie. "Rády bychom se takhle ještě několikrát sešly, snad nám to vyjde," uzavřela paní Jiřina.