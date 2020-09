Radnice referendem reaguje na mnoho let diskutovanou otázku chybějícího bazénu či venkovního koupaliště ve městě.

"Je mi přes čtyřicet a od té doby, co jsem začal chodit do školy vnímám, že se o bazénu hodně mluví. Zatím tu ale není a já jsem určitě pro výstavbu," vyjádřil se Michal Vokurka, který se zúčastnil středeční prezentace studie možné budoucí podoby bazénu. Té se, vzhledem k tomu, jak výrazně o bazénu lidé diskutují především na sociálních sítích, zúčastnilo pouhých třicet lidí. "Dost mě zarazila účast. A to ve špatném slova smyslu. Bazén je jedno z velmi diskutovaných témat, ovšem pouze na sociálních sítích. Což je docela škoda," napsala v diskusi k tématu na facebooku města Stříbra Lucie Rabadová. Ta byla dříve proti výstavbě. "Po prezentaci budu pro, aby se začalo s výstavbou bazénu. Jediné, na čem mi především záleželo bylo, aby se město kvůli tomu nezadlužilo," uvedla.

Město má podle vedení o financování jasnou představu. "Samozřejmě vyzkoušíme i možnost získání dotace, ale pokud se bude bazén stavět, na financování si vezmeme úvěr," uvedl starosta Martin Záhoř. Podle představené studie by měl bazén stát bez DPH 153 milionů korun. K tomu je třeba počítat s infrastrukturou, jako jsou příjezdové komunikace, či parkoviště. Úvěr by podle starosty neměl přesáhnout 200 milionů. "Chceme to řešit tímto způsobem právě pro to, aby bylo možné pokračovat v dalších ať už rozjetých či plánovaných investičních akcích," vysvětlil starosta.

Na základě mnohých diskusí a požadavků obyvatel už město začalo hovořit před několika lety o letním koupališti. Dokonce založilo fond, kde na stavbu začalo spořit. Tam je v současnosti okolo 40 milionů korun. "V současné době jsme ale myšlenku letního koupaliště opustili. Náklady na jeho stavbu nejsou malé, ale využití je možné většinou jen tři měsíce v roce. Krytý bazén je sice finančně náročnější, ale je možné využívat ho celoročně," uvedl Záhoř.

Studie, se kterou se mohou občané seznámit i na radnici, počítá v bazénu s částí pro kondiční plavání, s rekreační zónou, saunovým centrem, brouzdalištěm, občerstvením. Objekt by měl být jednopodlažní s možností vybudovat v jeho sousedství venkovní bazén.