O statisíce korun přijdou pořadatelé adventních trhů a trhovci v Plzni. Vláda totiž rozhodla, že se kvůli narůstajícímu počtu nakažených koronavirem nesmí na trzích konzumovat nápoje a jídlo. Nařízení platí od středy.

Podle Jaroslava Strohschneidera, který pořádá trhy na plzeňském náměstí Republiky, jsou prodejci jídla a nápojů bezradní. „Je to pro nás pro všechny obrovská rána. Veškeré peníze jsme nainvestovali do nákupu surovin. Nakoupili jsme také obaly, jako například kelímky, víčka a teď nevíme, co s tím vším budeme dělat,“ okomentoval situaci pořadatel, který na trzích prodával teplé nápoje. „O kolik peněz přijdeme zatím přesně nevím, teď to odhaduji na statisíce korun,“ dodal.

MUSELI SI PŮJČIT

Někteří prodejci občerstvení se tak ocitli ve velmi špatné finanční situaci. „Deset měsíců byli bez příjmů, doslova už mleli z posledního. Co vím, tak si mnoho prodejců napůjčovalo peníze a spoléhali na to, že na trzích alespoň něco vydělají. Je to špatné,“ uzavřel Strohschneider.

Plzeňanka Monika Mikuličová chodí na vánoční trhy každý rok a vládní nařízení ji zaskočilo. „Je to už taková tradice, koupit si svařák a procházet se po trzích. Pak si dát něco na zub. Má to atmosféru. Mrzí mě to nejen kvůli nám, konzumentům, ale také kvůli prodejcům,“ sdělila Plzeňanka s tím, že nařízení ji od další návštěvy trhů odradilo.

STRÁŽNÍCI DOHLÍŽÍ

Na to, zda lidé na trzích dodržují pravidla, dohlíží městská policie. „V rámci výkonu služby, stejně jako každý rok, dohlížejí strážníci na pořádek i na trzích. Jsou tam celý den,“ informovala mluvčí městské policie Veronika Kuchynková.