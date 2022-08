„Měsíčně by každý z nás musel zaplatit zhruba osm tisíc korun, tedy o tři tisíce měsíčně více než loni. To si ale ani jeden nemůžeme dovolit. Studium je celkem náročné a na pravidelnou brigádu bych neměla čas,“ řekla Deníku studentkas tím, že v bytě je plynový kotel a na podzim končí fixace, čímž se bydlení výrazně prodraží. „Už od června sháníme něco jiného, třeba i menší byt, kde bychom měli pokoj například ve dvou. Ale je to skoro nemožné, pronájmy bytů v Plzni z nabídky rychle mizí. A pokud se něco příhodného najde, je to drahé,“ popsala.