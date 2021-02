Pacienta, který přijel na internu Domažlické nemocnice se zdravotními komplikacemi, měl nutit dělat kliky a dřepy. Teď kriminalisté čtyřicetiletého lékaře z Ukrajiny, který byl ve službě údajně opilý a požadoval od nemocného nestandardní úkony, kriminalisté obvinili. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí rok vězení, zákaz činnosti a peněžitý trest.

Událost se odehrála loni v květnu. Jednapadesátiletému muži se v noci udělalo špatně, a proto skončil v Domažlické nemocnici. Na interní ambulanci se však pacient setkal s neobvyklým přístupem. Lékař ho nutil, aby udělal desítky dřepů a kliků. To však muž kvůli svému zdravotnímu stavu odmítl. Souhlasil pouze s méně fyzicky náročnými cviky, po nichž se mu ale přitížilo. Nakonec ho sanitka převezla do plzeňské fakultní nemocnice, kde podstoupil další vyšetření.

Na místo ještě téže noci vyjížděli policisté, kteří lékaře našli po několika hodinách spícího na střeše nemocnice. Následně nadýchal 1,6 promile alkoholu. Případ si poté převzali kriminalisté. „Doktora už obvinili z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ potvrdila mluvčí domažlické policie Dagmar Brožová.

K záležitosti se vyjádřila také nemocnice. „V tuto chvíli nemáme k dispozici výsledky vyšetřování, z nichž by vyplývalo, že by lékař v péči o konkrétního pacienta pochybil, ohrozil ho na zdraví, nebo že by byl pod vlivem alkoholu. Účastníky řízení nejsme. Zřejmě proto, že se uvedené neprokázalo,“ uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. Jestli lékař v nemocnici stále ordinuje, nesdělil.