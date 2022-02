"Tuto volbu vnímáme jako akt vyslovení důvěry a signál, že kluby ANO a Nezávislých, STAN a Pirátů to myslí vážně se spoluprací na řízení Plzeňského kraje." říká nově zvolený hejtman Rudolf Špoták.

Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Petra Vanky bylo tímto krokem vedení kraje destabilizováno. Doposud vládnoucí ODS a TOP 09 tak odchází do opozice. O budoucí koalici momentálně vyjednávají Piráti, STAN s hnutím ANO. Během několika minut by mělo být jasné, jak si tato politická uskupení rozdělí místa v radě kraje. Rudolf Špoták už ale informoval, že ve složení rady budou dva Piráti, tři členové STAN a čtyři křesla získá ANO a nezávislí.

V radě bude kromě hejtmana šest náměstků a dva radní. Prvním náměstkem hejtmana se stal Petr Vanka (ANO), dalším náměstkem bude Roman Zarzycký (ANO), Martin Záhoř (ANO), Pavel Čížek (STAN), Josef Bernard (STAN), Pavel Hais (Piráti), Vladimír Kroc (ANO) a Libor Picka (STAN) budou radní.

V kraji vládlo od předloňského listopadu uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09. V zastupitelstvu mají 25 ze 45 mandátů, z toho Piráti i STAN po sedmi. ODS a TOP 09, které získaly 11 křesel, mají pět z devíti krajských radních včetně hejtmanky, STAN s Piráty mají v radě po dvou místech. ANO získalo ve volbách 12 mandátů, ale jeho klub má včetně nezávislých 16 členů.

„Vlastní funkce jsou pro Piráty důležitější než spolupráce demokratických stran. Jinak si skutečnost, že položili úspěšnou koalici a za nového partnera vybrali hnutí ANO, zdůvodnit nedokážu. Přitom my jsme pro pokračování demokratické koalice udělali maximum. Nabídli jsme Pirátům nové jednání poté, co nečekaně vypověděli koaliční smlouvu a na něm jsme přistoupili na všechny jejich požadavky, včetně funkce hejtmana. To i přesto, že Pirátská strana má méně zastupitelů a získala méně hlasů než koalice ODS a TOP 09,“ uvádí dosavadní náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Marek Ženíšek.

Záchranáři pátrali po pobodané ženě. Šlo o nejapný žert za desítky tisíc korun