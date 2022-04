Oddělení léčebné rehabilitace pak začalo od poloviny února využívat k léčbě bolesti ramenního kloubu virtuální realitu.

Přístroj Photon-counting CT dokáže zobrazit detaily v lidském těle o velikosti 0,1 mm a současně snížit dávku záření pro vyšetření tkání. Lékaři tak nové CT využijí třeba k zobrazení cév v mozku, játrech nebo ledvinách. „Díky tomu můžeme třeba zjistit, jak je nádor v ledvině zásobovaný cévami. Kolegům z urologie pak sdělíme, které cévy musí podvázat. Oni jsou pak schopni odoperovat nádor uvnitř ledviny a nemusí se odstraňovat celý orgán,“ vysvětlil přednosta Kliniky zobrazovacích metod Jiří Ferda s tím, že odborníci mohou díky novému CT odlišit, co je nádorová tkáň, co je krev a co kontrastní látka. „Můžeme tak říci, jakým způsobem se do nádorové tkáně dostane látka, kterou je nádor léčen,“ doplnil Ferda. Znamená to, že když je pacientovi do žíly podána léčebná látka, mohou lékaři zjistit, jak se do nádoru dostane krev a od toho odvodit účinnost léčebné látky. Plzeňská klinika spolupracovala s výrobcem, firmou Siemens, na vývoji přístroje a při testování na CT vyšetřila prvního pacienta na světě.

Je to pro mě čest, říká oceněný nálezce ztracené dívky Julie

Virtuální rehabilitace

Další novinka ve fakultní nemocnici se týká rehabilitace. V rámci výzkumu vybralo rehabilitační oddělení dvě desítky pacientů s bolestí a omezenou funkcí v oblasti ramenního kloubu, kteří absolvují cvičení ve virtuálním světě. Pacienti si nasadí speciální brýle, díky nimž se ocitnou například na opuštěném ostrově, kde plní úkoly. Cvičení jsou přizpůsobena různým stupňům obtížnosti, které odpovídají fyzickému stavu pacienta, a provádí se vleže, vsedě i ve stoje. Ambulantní léčba s využitím virtuální reality trvá měsíc. „Přesun do virtuálního světa mě-ní terapeutické sezení na nevšední zážitek. Pro pacienty je léčba méně stresující, zmírňuje vnímání bolesti při cvičení, zvětšuje pohybový rozsah i motivaci a trénuje kognitivní funkce,“ uvedla primářka léčebné rehabilitace Andrea Kunschová.

Jakmile budou známy konkrétní výsledky studie, nemocnice by měla virtuální svět zařadit mezi standardní druhy léčby.