Novou zážitkovou výstavu mohou až do konce roku navštívit rodiny s dětmi v plzeňském areálu DEPO2015. Trnkova zahrada 2 uvede malé i velké do kouzelného světa inspirovaného známou knihou Zahrada od plzeňského rodáka Jiřího Trnky.

Výstava Trnkova zahrada 2 v DEPO2015 v Plzni | Video: se svolením DEPO2015

Autory výstavy jsou Trnkův syn Jan a vnuk Matyáš, kteří značně rozšířili svoji původní expozici, jež měla premiéru v roce 2015 v Západočeském muzeu. „Tehdy to bylo takové poupátko, všechny instalace vážily jeden a půl tuny, dnes jsme na deseti tunách. Spoustu nápadů jsme v roce 2015 nemohli realizovat z časových či finančních důvodů. Za těch osm let se to povedlo, teď jsme se snažili přinést maximální množství originálních prvků, včetně těch nejnovějších, které jsou poprvé právě tady,“ říká Jan Trnka k expozici, která během uplynulých let putovala v úspěchem i po jiných českých městech.

Zahrada se jeho životem prolíná už od dětství, kdy mu ji otec v šesti letech během jejího psaní předčítal. Výstavu věnovanou oblíbené dětské knize tak toužil udělat už dlouho před tím, než se to podařilo. „Neměl jsem tolik technické erudice, to naštěstí ovládl můj syn. Takže bylo logické, že jsme pak tuto věc dali dohromady. Stále přitom důsledně vycházíme z poetiky a humoru původní knihy,“ vysvětluje.

Trnkova zahrada ale podle něj není jen klasickou výstavou. „Expozice má podtitul Originální kybernetoskop. Jedná se o velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu, legraci a půvabné nesmysly. Byl zbudován na půdorysu knihy, výtvarného divadla, biografu, cirkusu a motokrosu. Vše je určené hlavně dětem, ale máme zkušenost, že se baví i dospělí,“ popisuje Jan Trnka.

Zdroj: se svolením DEPO2015

Návštěvníci se v Depu stávají součástí příběhu a setkávají se se všemi hlavními postavami z knihy, v níž pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu a prožijí v ní řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. V Depu tak na výstavě čekají například kamenný trpaslík, který pomocí 3D stereoskopické projekce láká k běhu skutečnou zahradou, zlomyslný kocour, kterého se děti v interaktivní projekci snaží dohnat na tříkolkách, dobráčtí sloni, předvádějící různá cirkusová čísla, přemoudřelá velryba, čtoucí svojí velrybí mluvou humorné texty, nebo zpívající psí smečka.

Radost z návratu výstavy do Plzně má i druhý z jejích spoluautorů Matyáš Trnka. „Moc dobře si pamatuju rok 2015, kdy jsme tady instalovali naši první verzi, která jakž takž držela a byli jsme rádi, že přežila. Za ta léta jsme se hodně posunuli, stejně tak výstava, kterou čeká už devátá repríza. Z té podoby, ve které teď je, máme zatím největší radost, Zahrada opravdu rozkvetla. Mám z toho dobrý pocit a doufám, že návštěvníci to budou mít podobně,“ věří Trnka mladší.

Ten si cení také toho, že Trnkova zahrada je jedním z mála projektů, který začal v roce 2015 ve spojení s Evropským hlavním městem kultury v Plzni a stále trvá, stejně jako funguje DEPO2015. „Jeho výstavní prostor je přesně to, co pro Zahradu potřebujeme a kam s ní patříme,“ dodává vnuk autora Zahrady.

Wohnout se na akustickém turné představí i v plzeňské Besedě

Nová výstava byla podle programového ředitele DEPO2015 Jana Štěpána při hledání dlouhodobého programu jednoznačnou volbou. „Měl jsem možnost zhlédnout několik výstav u nás i v zahraničí a Trnkova zahrada 2 je jednou z těch skvělých, má výbornou atmosféru a baví nás. Trnkovy ilustrace jsou úžasné a je skvělé, že děti díky této expozici mohou prožít dobrodružství z jeho nejslavnější knihy na vlastní kůži,“ říká Štepán.

Expozice je určena rodičům a dětem od 3 let. Vhodná je ale i pro školní skupiny, zejména mateřské školy a žáky prvního stupně, pro které jsou připraveny lektorské programy. Výstava je otevřena denně, ve všední dny od 14 do 18 hodin, o víkendech, svátcích a prázdninách od 10 do 18 hodin. Vstup do výstavy je organizován po hodinových intervalech ve skupině 35 osob. Návštěvníci si tak mohou předem zakoupit vstupenky na daný den i hodinu.