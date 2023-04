Nicol Čermáková ze Starého Klíčova nedaleko Mrákova je ve svých deseti letech výškou o kus menší než poníci, na kterých jezdí, přesto pevně třímá jejich otěže a dosahuje s nimi skvělých výsledků. Přitom jezdecké zkoušky složila teprve před rokem. Patří mezi výběr nejlepších republikových dětských jezdců pony v parkuru a drezuře za výkony v roce 2022.

Nicol Čermáková - jezdkyně na koni. | Video: Deník/Monika Šavlová

Deník se za ní ve čtvrtek 6. dubna vypravil na závody do Svržna na Domažlicku, kde se ten den konaly každoroční oficiální závody Svržno Tour 2023. Závodí zde děti i dospělí jezdci. Nicol zde závodila hned na třech ponících.

Kdo tě přivedl ke koním a k závodění?

S kamarádkami jsme předloni jely na koňský tábor do jezdeckého klubu Brnířov a mě ježdění tak nadchlo, že jsem chtěla pokračovat. Trochu jsem se bála, jak se na to budou doma tvářit, ale naši souhlasili. Tak i začala moje příprava na zkoušky s mým prvním poníkem Tobym, kterého jsme koupili u Českého Krumlova. Pod vedením trenérky ze stáje Brnířov jsem složila zkoušky jezdecví. Časem jsem přesídlila do jezdeckého klubu K+K agro chov koní Svržno. Abych se mohla dále zlepšovat. A pod vedením zdejší trenérky jsem se začala připravovat na první oficiální závody.

Otec Lukáš: Trochu nás to zaskočilo, ale než aby seděla doma u počítače anebo trávila čas plácáním se od ničeho k ničemu, přišlo nám to vlastně jako skvělý nápad. Takže jsme ji podpořili. I když jsme v tu chvíli netušili, jak moc náročné to bude. Finančně i časově.

Kdy jsi tedy začala závodit?

Loňský rok v tuhle dobu jsem složila základní zkoušku výcviku jezdce, to vše odstartovalo. Ani jsem nečekala, že se mi bude až tak dařit. Ale už mám doma 57 cen z různých soutěží. A abych se jen nechlubila, tak si počítám i pády. A těch mám taky sedmapadesát (smích).

Otec Lukáš: Poté, co získala licenci se během tří měsíců kvalifikovala na mistrovství České republiky a tam skončila na šesté pozici v kategorii 8-10 let.

Kdo tě trénuje, máte spolu konflikty, kárá tě trenérka někdy?Trénují mne Michaela Kodadová a Sára Kodadová. Obě jsou skvělé, bez nich bych těžko uměla to, co už umím. Ale stále se mám co učit a je co zlepšovat. To já dobře vím. Kárání neznám, ony mi prostě vše vysvětlí.

S jakými koni závodíš?

Letošní sezonu budu jezdit na třech ponících - Lady, Narnii a Golden Duke. S Lady trénuji už rok, ale Narnie a Matýsek - Golden Duke jsou noví a trénuji s nimi teprve od ledna. Takže je jasné, že letošní sezona bude náročná. Závodím v kategoriích pony - ZP, ZLP a LP, SP. Je to takové rozdělení dle velikostí koní a dle toho se pak skáče různá výška překážek. Narnie je navíc hodně citlivá, musím dobře dávat pozor, aby na mně nepoznala nervozitu nebo přemotivovanost. Poníci moji náladu vycítí. Ale ono je to tak vlastně s každým koněm.

Kdo tě vozí na trénink, závody a kdo tě podporuje?

Na trénink jezdím s mamkou nebo s taťkou. Moji rodiče mi moc pomáhají, ale ne jen oni. Myslím, že mi fandí celá rodina: brácha, babičky i dědové a taky tety a strejdové. Všichni mne moc podporují a v případě neúspěchu mne i povzbuzují. Jsem za to moc ráda, protože jezdectví je velmi náročné hlavně časově.

Jak často trénuješ?

Vlastně téměř denně. Jezdíme na trénink do Svržna šest dní v týdnu. Ale máme to tam moc rádi, všichni čtyři, takže je to pro nás příjemně strávený rodinný čas. A navíc lidé od koní ze Svržna jsou úžasní, máme je všichni moc rádi a myslím, že je to vzájemné. S každým koněm jezdím denně tak půl hodiny.

Co považuješ za svůj dosavadní největší úspěch?Můj největší úspěch je loňská účast na MČR pony a postup do finále stylového a národního poháru, toho bych ráda dosáhla i letos. Jsou pro mě však cenné všechny pentle, každý závod mi dává nové zkušenosti a hlavně vidím, že se mám ještě hodně co učit.

Jak zvládáš školu?

Musím přiznat, že je to opravdu hodně náročné, takže bych to shrnula do věty, že tak nějak průměrně (smích). Ale zase je pravda, že úkoly mám včas. To je u nás základ. Přijdu ze školy, udělám úkoly a razíme na trénink.

A jak hodnotíš svůj dnešní výkon při závodech?

Dnešní závody byly letos první, a tak jsem je spíše brala tréninkově. Já i poníci se musíme sehrát a navzájem se vnímat a vychytávat chybičky. Poníci, které mi letos budou partnery, jsou velmi živí, temperamentní a rychlí, oproti poníkům, které jsem jezdila loňský rok, ti byly naopak tlačiví a musela jsem je hodně pobízet. Takže musím přiznat, že výkon při dnešních závodech má ještě mezery, ale vzhledem k okolnostem jsem s ním spokojená. Dnešní závody byly plné zážitků, zažila jsem pád, vyhnutí poníka před překážkou, shozenou tyčku, ale i čistě zajetý parkur. Takže počet pádů roste, ale vezu si i jednu pentli (smích).

