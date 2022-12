Pan Jaroslav se tomuto řemeslu postupně sám naučil a spolu s manželkou začali své výrobky prodávat na trzích. Jejich aktivity je nakonec zavedly i na Adventní trhy do Plzně. „Manžel se kovařině začal věnovat až v pozdějším věku, ale začalo nás to oba bavit, jeho především výroba v malé kovárničce a mě samozřejmě prodej našeho sortimentu. Jezdívali jsme několik let i na vánoční trhy do Německa, konkrétně do Drážďan. Ale bylo to pro nás fyzicky čím dál víc náročnější a když nám tam prudce zdražili nájem za místo i za ubytování, rozhodli jsme se pro změnu a vybrali jsme si Plzeň," vysvětlila Ivana Křížková, jak se dostali do Plzně.