Šílí Němci jako Češi, kteří kvůli koronaviru v některých obchodech vykoupili mouku i další trvanlivé potraviny, nebo naši sousedé zásoby nekřečkují? A berou Češi německé obchody útokem, aby se zásobili? To jsem se vydal v sobotu zjistit do německého města Cham, ležícího asi 30 km od hranic. Mým cílem jsou dva obchody, o nichž vím, že tam pravidelně Češi jezdí, někdy je jich tam snad víc než Němců.

Počasí je hodně nevlídné, i tak mne ale zaráží po průjezdu hraničním přechodem ve Všerubech, že v dohledu není žádné jiné české auto, mířící do Německa. Jako by se Češi báli. Aut je poskrovnu i u chamského Aldi, žádná nákupní horečka tu nepanuje. Skoro všechny vozy jsou místních, najít Čecha je překvapivě problém. Nakonec ale přece jen narážím na dvě nakupující Češky. „Jezdíme sem pravidelně každý měsíc. Je tu větší kvalita, přijatelnější je to i cenově než v Čechách. S koronavirem to nijak nesouvisí. Ale vzpomněly jsme si na něj, když jsme si všimly, že nemají těstoviny,“ říká mi Petra z Horšovského Týna. „Lidé více nakupují, dělají si zásoby“ potvrzuje mi manažer obchodu. Aktuální pohled na zákazníky ale jeho slova příliš nepotvrzuje. Nakupujících jen pár, všichni dělají běžné nákupy.

Situace se příliš nemění ani po přejezdu do Kauflandu. Aut už je tu přece jen více, ale uvnitř se neděje nic mimořádného, lidé normálně nakupují, regály jsou plné zboží. Jen v jednom chybí těstoviny, ale to může být náhoda, těstoviny jiných značek jsou k mání. Dostatek je i mouky. Jedna je dokonce v akci, tak u ní chvíli čekám. Projdou desítky zákazníků všeho věku, nikdo ale nesáhne ani po jednom balíčku. Lidé nakupují normálně, jako v době „před koronavirem“. I zde překvapivě češtinu prakticky neslyším, ale po chvíli přece jen na jeden česky hovořící pár narazím. „Jezdíme sem nakupovat každý měsíc. Za prvé je to tu kvalitnější, za druhé se vyhneme blázinci v Čechách a za třetí proto, že se nikdo nekouká, co jsme koupili,“ vysvětluje muž. Nad otázkou, zda nemá strach z nákazy koronavirem, se jen pousměje. „Nevidím důvod se bát, jsem 20 km od baráku,“ konstatuje. Strach není patrný ani na Němcích, i když v jejich vlasti už jsou potvrzeny stovky nakažených. Všichni se chovají normálně, ani jeden člověk nemá ochrannou roušku. Zdá se, že tady je svět ještě normální. To u nás se mi koronavirus připomene hned po návratu přes hranice. Na mobil mi přichází SMS, kde mě ministr zdravotnictví vítá v ČR a upozorňuje mě, že pokud jedu z Itálie, musím do karantény.