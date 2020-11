/VIDEOVÝLET S DENÍKEM/ V dnešním videovýletě se podíváme na zajímavé a poměrně unikátní vodní dílo. Jde o náhon Teplé Bystřice, jehož vybudování povolil domažlickým měšťanům už v roce 1571 císař Maxmilián II.

Náhonem Teplé Bystřice pořád teče voda, už přes čtyři staletí | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Dávno minula doba, kdy voda z náhonu poháněla vodní kola mlýnů a manufaktur a napájela vodovody v Domažlicích. Po staletích ale v náhonu voda dál proudí. Jistou zajímavostí je, že uměle vybudovaný kanál dlouhý šestnáct kilometrů převádí vodu dvou povodí. Teplá Bystřice pramení na svazích Čerchova a její vody jsou součástí povodí Dunaje a odtékají do Černého moře. Část vod je ale pod prameništěm odvedena do náhonu Teplé Bystřice a ten ústí v Zubřině a její vody spadají do povodí Labe a končí v Severním moři.