S nápadem na vybudování Obláčku nad Plzní přišel před třinácti lety někdejší primář hemato-onkologie Vladimír Koza. V roce 2011 se s ním svěřil světoznámé architektce Evě Jiřičné, které se jeho idea velmi zamlouvala. „V roce 2012 však pan Koza zemřel. Poté nastalo dlouhé období, kdy se získávalo povolení pro stavbu, aby se mohla vůbec realizovat. Nachází se totiž na střeše státní instituce, ale financuje ji soukromý subjekt - Český národní registr dárců dřeně. Povolení pro stavbu jsme nakonec získali v roce 2020. Rok a půl se projekt detailně připravoval a v březnu letošního roku jsme stavbu zahájili," vysvětluje dále Pagáč s tím, že náklady se od roku 2011 značně zvedly. „Ještě před rokem a půl jsme netušili, o kolik zdraží materiály, jako například ocel. Její cena se zvýšila o stovky procent,“ vysvětluje Pagáč a dodává, že celá stavba by měla být hotová v první polovině roku 2024.

Podle primáře Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň Pavla Jindry je oddělení už čtyři roky největším transplantačním centrem v České republice. „Od roku 2018 jsme provedli nejvíce transplantací v ČR. Za rok 2021 to bylo 151 transplantací. Sídlíme ve třech různých budovách v šesti patrech, což není komfortní jak pro pacienty, tak pro personál. Prostory jsou nevyhovující. Proto jsem rád, že zde dnes vznikají prostory nové," říká Jindra, podle kterého bude v Obláčku jak ambulantní péče pro léčbu běžných hematologicko-onkologických onemocnění, tak pro léčbu pacientů po transplantaci. Součástí budou i laboratoře.

Do nových prostor se přestěhuje rovněž Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Transplantace jako takové se zde provádět nebudou. „Celkem máme dnes 37 lůžek – v lůžkové části máme devět transplantačních lůžek, osm lůžek na leukemické jednotce a 20 standardních lůžek. Tím, že se transplantační ambulance přesune do Obláčku, vznikne nám prostor pro dalších deset lůžek, což je dnes určitě potřeba. Lůžkovou část nemocnice před časem rekonstruovala, do nové nadstavby se stěhovat nebude," uvádí dále Jinda a dodává: „Pacientů, kteří potřebují transplantace a hematologicko-onkologickou léčbu, přibývá. Populace stárne a dožívá se vyššího věku. Obecně dnes s hematologickými nádory přichází lidé nad 60 let. V současné době už dokážeme provést transplantaci i u sedmdesátiletých pacientů, což jsme před dvaceti lety nemohli,“.

Nástavba Obláčku na osmipatrové budově nad hematologicko-onkologickým oddělením je budována ze skla a kovu.

Aktuálně bylo dokončeno 75 % stavby ocelové konstrukce a byly zahájeny stavební práce uvnitř budovy. V letních měsících se stavaři zaměří především na dokončení detailů ocelové konstrukce a budou pokračovat práce na opláštění nástavby.

První pacienti by v nových prostorech mohli být léčeni na jaře roku 2024. „Pak se bude moci Plzeň chlubit Obláčkem z dílny Evy Jiřičné a především pacienti a zdravotnický personál budou užívat jeho promyšlené výhody,“ říká Pagáč.

Cena stavby se za deset let zvýšila o 120 milionů. „Za ta léta vzrostla o více než 30 procent. Dnes se pohybuje od 250 ke 400 milionů korun,“ dodává hlavní manažer stavby Miroslav Holub.