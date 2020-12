Na severozápadním úbočí Lysiny leží nejvýše položené rašeliniště Slavkovského lesa. A je součástí Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, která byla vyhlášena již v roce 1933.

Na samém vrcholu Lysiny, v hustém lesnatém porostu se do čtyřmetrové výšky ční zcela neobvyklá trojnohá stavba. Při troše fantazie vypadá nepozemsky, jako UFO. Jde o totalizátor. Přístroj na měření srážek, který Český hydrometeorologický ústav instaluje do těžko přístupných oblastí a v celé republice je jen asi dvacet pět Totalizátorů. Obsluha chodí množství srážek odečítat pouze dvakrát do roka.

Další zajímavostí je název hory. Do roku 1948 se jí totiž říkalo Kladský vrch, německy Glatzberg. Ovšem při změně na české jméno došlo na přejmenování historicky staršího názvu Kladský vrch na Lysinu.

Na Lesný, nejvyšší vrchol slavkovského lesa, vede pohodlná cesta. Mimo trasu, asi sto metrů v lese, se ukývají ruiny několika stavení. Nadšenci z Tachova tam před lety objevili, že ke stavením vede podzemní telefonní kabel. Údajně mělo jít o německé objekty využívané za druhé světové války.

Nejvyšší bod Slavkovského lesa je označen kamenným znakem, a v sousedství turistického altánku je nově i mohyla s křížem…