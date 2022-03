Eliška Křenková alias Amélie se v úvodní scéně s Kavalary utká a dozví se, že hrozí jisté nebezpečí. „Tím vším se tak zamotává a následně rozmotává celý příběh,“ řekl Deníku Krištof.

Podle režiséra Petra Kubíka by mělo být pokračování první pohádky více fantasy a hlavní postavou nebude princezna, ale právě Amélie. „Nechtěli jsme kopírovat první díl, jenž se odehrává v časové smyčce. I tentokrát se ve filmu objeví runa času a Amélie tam bude dvakrát, takže Eliška Křenková hraje dvojroli. Máme tam současnou Amélii a minulou Amélii,“ uvedl režisér s tím, že diváci se mohou těšit také na více triků než v prvním díle. „Klíčový je ale hlavně příběh,“ poznamenal Kubík.

Podle producenta byl první díl divácky úspěšný, proto se filmaři domluvili, že natočí i pokračování. „Bohužel jsme byli kvůli covidu dvakrát vyhozeni z kin. Pak jsme ale dali film na streamovací služby, kde jsme si vytvořili silnou komunitu, která nás v natáčení druhého dílu podpořila. Získali jsme také česká a zahraniční ocenění a rovněž kritici nás hodnotili dobře,“ pověděl producent. Dodal, že pokud by uspěla i dvojka, natočil by štáb třetí díl. „Doufám, že si to dvojkou nepokazíme, protože jak všichni víme, točit druhý díl je vždy náročnější. Nicméně logika těch dílů je taková, že každá ze tří postav, tedy princezna, princ a Amélie by měli mít své sólo,“ vysvětlil producent.

Režisér Kubík řekl, že Gut-štejn je pro úvod filmu skvělo scenérií. „Vychytali jsme i dobré počasí, takže se nám tu točí skvěle,“ zhodnotil. Producent filmu doplnil, že některé scény se budou točit i na dalším místě v Plzeňském kraji, o jaké jde, zatím nechtěl specifikovat. Na Gutštejn dostal štáb tip od Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje. „Lokalita zvítězila díky blízkosti dálnice a zázemí, které filmaři získali v blízkém zámečku,“ dodala za filmovou kancelář Radka Šámalová.

Pohádka by měla být dotočená zhruba koncem dubna, do kin by šla na podzim.