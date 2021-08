Akci inicioval tamější starosta Libor Schröpfer, který dvojici oslovil. „Myslím, že i takové umění do města patří. Hledali jsme nějaký veřejný prostor. Nakonec jsme se domluvili, že namalují bunkr v sídlišti Pod Makovým vrchem,“ řekl Schröpfer. Ten měl jediný požadavek, aby se jednalo o přírodní motivy, jež dobře splynou s okolím.

Výtvarníci proto přišli s nápadem lesa, do kterého zasadili hmyz v nadživotní velikosti. „Vtipkovali jsme, že jakmile vytáhneme krabici se spreji a uděláme první čárku, přijedou policisté. Pozorovalo nás spoustu lidí. V zádech jsem cítil jejich pohledy. Když jsem se otočil, byly plné balkony,“ nastínil třiatřicetiletý Hájek. Žádných negativních reakcí se však dvojice nedočkala. „Všichni nám fandili. Dokonce se u nás zastavovali starší lidé, což nás potěšilo,“ dodal umělec, který se graffiti věnuje už dvacet let.

Protože rodák z Holýšova aktuálně žije v Německu, dílo on a jeho kolega tvořili ve volném čase a zabralo jim celkem 22 hodin. Nejdřív stěnu vysokou asi 2,5 metru a širokou 6 metrů očistili a na ni nanesli podkladovou hnědou barvu. Pak už začali malovat spreji. „Musíte vrstvit jednu barvu na druhou a dopředu mít v hlavě výsledek. Po většinu času to vypadá strašně, jako různé barevné fleky. Až těsně před koncem se z nich vyloupne celý obraz,“ popsal Sweap.

Právě hmyz patří mezi oblíbené motivy, které se v jeho graffiti často objevují. „Třeba vosa je geniálně stvořená. Teď jsem ji maloval metr a půl velkou. Musel jsem si dopředu nastudovat stavbu jejího těla. To je něco úchvatného, jak funguje,“ uvedl. Radost měl také z toho, že mohl pracovat se svým dlouholetým kamarádem přezdívaným Dr.ops. Ačkoli měli rozdělené úkoly, stejně si do nich zasahovali. „Každý máme jiný styl. Tomáš má velký smysl pro detail. Abychom oba způsoby sjednotili, já jsem doplňoval jeho věci a on zase moje. Skvěle to funguje dohromady a dílo posouváme zase dál,“ uzavřel.