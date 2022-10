„Když bylo první dceři zhruba půl roku, začala jsem více řešit, co jíme a jakou kosmetiku používáme. V drogerii jsem koupila opalovací krém a studovala jeho složení, které pro mě bylo nečitelné. Nakonec jsem zjistila, že krém obsahuje samé toxické složky,“ vzpomínala podnikatelka. Na facebooku pak narazila na stránku, která se zabývala výrobou přípravků z přírodních surovin a měla jasno, že krém pro dcerku vyrobí sama. „Protože ale nelze objednat surovinu jen na jeden krém, nabídla jsem kamarádkám, zda to také nechtějí vyzkoušet a měly zájem. Nakonec jsem jich tedy vyrobila více a zjistila, že mě to opravdu baví,“ řekla Deníku Adéla. Poté přišel nápad, že by se výrobou kosmetiky mohla v budoucnu živit. „Nějakou dobu trvalo, než jsem našla a zkolaudovala vhodné prostory. V roce 2019 jsem atestovala prvních devět výrobků,“ poznamenala.

V repertoáru už tak měla opalovací krémy, mýdla a tzv. šampuky, tuhé šampony na vlasy. Protože ale na trhu byla nová a konkurence byla velká, chvíli trvalo, než prorazila. „Bylo velice náročné se uchytit. Na jedné akci mi zákaznice řekla, že moje šampuky jsou vhodné pro curly girl metodu – speciální péči o vlnité a kudrnaté vlasy a dala mi kontakt na paní Renatu. Ta se na svém eshopu dlouhodobě specializuje na přípravky pro péči o vlnité kudrnaté vlasy,“ sdělila živnostnice. S Renatou se tak domluvily na spolupráci. „Začala u mě nakupovat a po nějaké době jsme společně během dvou let vyvinuly vlastní řadu vlasové kosmetiky. Díky tomu jsem získala nejvíce zákazníků,“ vysvětlila.

Gambrinus i Paulaner. Bayern je v Plzni

Jednoho dne ji pak oslavili organizátoři soutěže Živnostník roku, že by se měla se svým umem přihlásit. „Už to, že si mě všimli, pro mě bylo velice příjemné. A za druhé místo jsem byla opravdu ráda. Porota mi potvrdila, že svou práci dělám dobře,“ uvedla Adéla s tím, že do budoucna by chtěla výrobu rozšířit. „Už nyní postupně přidávám nové produkty. Zatím dělám úplně vše sama. Není to jen o výrobě, moje práce zahrnuje kromě výroby i vývoj receptur, grafickou tvorbu etiket, objednávání surovin a obalů, marketingové úkony, administrativu, úklid, balení a zasílání objednávek atd. Proto bych ráda přestěhovala provozovnu do větších prostor a zaměstnala někoho na výpomoc. Líbil by se mi dům, ve kterém bych měla dílnu, to je ale zatím při dnešních cenách nemovitostí a hypoték ještě ve hvězdách.“

Mezi zákazníky je podle ní nejoblíbenější šampuk určený pro poškozenou pokožku hlavy, vyrábí ho až 10 kilogramů měsíčně. „Vyrobila jsem si ho pro sebe, když jsem měla po porodu problémy s vlasovou pokožkou. Musím říci, že opravdu funguje nejen na lupy, ale také na svědění, které přestává u mnoha zákazníků už po prvním použití. Velmi oblíbený je také Šampuk na mastné vlasy, který prodlužuje interval jejich mytí o jeden až tři dny,“ popsala. Jeho výroba však není jednoduchá, skládá se ze sypkých prášků, olejů a bylinek. Vytvoří se hustá kaše, kterou míchá ručně a hmotou poté lžící plní formičky na váze. „Kosmetiku vyrábím srdcem, je to takové moje třetí dítě. Jsem ráda, když mě lidé podpoří, protože mi pomohou se dál rozvíjet,“ uzavřela podnikatelka.