/FOTOGALERIE/ Stovky pendlerů především z Tachovska využily v neděli nově možnost nechat si udělat antigenní test na covid-19 přímo v Rozvadově. Jen za první dvě hodiny se testu podrobilo asi 110 lidí.

Nedělní testování pendlerů v Rozvadově a Tachově. | Foto: Deník / Jiří Kohout

„Mobilní testovací místo jsme zřídili po dohodě s Plzeňským krajem a fungovat bude každou neděli a pondělí,“ řekl Deníku Stanislav Částečka ze Záchranné služby Asociace samaritánů ČR. V neděli se testovalo od 8 do 18 hodin, v pondělí to je od 5 do 15 hodin. „Odběrové místo bude fungovat, dokud to bude potřeba, může dojít ještě k rozšíření na další všední dny, ale o tom budeme ještě jednat s Plzeňským krajem,“ uvedl Částečka.