„Testy prvních dvou jednotek RegioPanter začaly již začátkem loňského prosince. Nyní k nim přibylo třetí dokončené vozidlo. Již od poloviny letošního roku první čtyři nové bezbariérové vlaky obslouží zrychlenou linku z Plzně do Mariánských Lázní, Chebu a Karlových Varů, kde se nachází množství moderních bezbariérových nádraží,“ informoval mluvčí Českých drah Robert Pagan.

Doplnil, že v průběhu příštích čtyř let do provozu zamíří celkem 79 nových nízkopodlažních vlaků RegioPanter. ČD tak plní smluvní závazky vůči krajům a zároveň tím řeší přirozenou obnovu vozidel, do kterých již například nelze instalovat evropský zabezpečovač ETCS. Jejich nasazení je dále plánováno na lince Klatovy – Plzeň – Beroun, na Vysočině, v Jihočeském či Olomouckém kraji.

Ve dvouvozové variantě mají tyto vlaky až 140 míst k sezení, ve třívozovém provedení nabídnou až 240 sedadel. České dráhy cestujícím slibují komfortní interiér, moderní výbavu, možnost pohodlné přepravy osob na invalidním vozíku i prostor pro kočárky a jízdní kola. „Jednotky s maximální rychlostí 160 km/h jsou také vybaveny zásuvkami pro nabíjení přenosné elektroniky, Wi-Fi připojením a samozřejmě i nejmodernějším vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS,“ připomněl Pagan s tím, že pro ČD je vyrábí konsorcium společností Škoda Transportation a Škoda Vagonka.