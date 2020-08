Dnes opět nahlédneme do zhruba 150 let starých novin a připomene zajímavé zprávičky.

Darebáctví páchané dynamitem kritizoval týdeník Šumavan v roce 1873. „Od jistého času hubí se v řece Úhlavě velmi zhusta ryby ubitím dynamitem, a to sice tak směle a veřejně, jako by to vůbec bylo dovoleno,“ líčí dobový tisk. Varuje, že tento způsob povede k tomu, že se ryby v řece vyhubí, a navíc budou pobořeny i břehy. (1873)