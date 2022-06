Obce sousedící s letištěm Líně, tedy Zbůch, Líně, Dobřany, Chotěšov a Nová Ves, na jejichž pozemcích by se stavělo, se nyní spojují a domlouvají se na spolupráci. Obyvatelům Nové Vsi vadí, že jedním z nejdůležitějších požadavků na investora je přímé napojení závodu na dálnici. Sjezd z dálnice pro kamiony byl měl vést – v případě výstavby fabriky – kolem rodinných domů v Nové Vsi. O územním plánu minulý týden diskutovali občané s vedením obce, architektem a dobřanským stavebním úřadem, který setkání zorganizoval.

„Nejvíce mi vadí právě napojení na dálnici. Silnice by vedla kolem rybníku a rodinných baráků. Lidé v těchto místech chodí na procházky s dětmi a psy a na to vůbec není pohlíženo. Na druhé straně obce by vyrostla fabrika, takže by nás to tady zcela obklíčilo a uzamklo. Chtěli bychom referendum,“ řekla obyvatelka Nové Vsi Eva Ch.

„A teď nastal problém. Někteří zdejší obyvatelé čekají na schválení územního plánu, protože mají rozestavěno nebo chtějí stavět nový dům a když se bude blokovat jeho schválení, nebudou moct stavět vůbec nic,“ dodal obyvatel obce Lukáš M.

Další ročník muzikálového festivalu Na scénu! zaujme profesionály i laiky

Podle starosty Nové Vsi by bylo případné referendum o výstavbě závodu v obci už v této chvíli zbytečné a nikam by nevedlo. „Nepodpořil bych ho,“ uvedl starosta.

Vedení kraje, které se zástupci VW předběžně jednalo, už v dubnu uvedlo, že by šlo o investici za čtyři až pět miliard eur, v přepočtu za 98 až 122 miliard korun. Továrna by zaměstnala až 4000 lidí. Rozhodnout o možné výstavbě továrny však musí vláda svým usnesením. „Čekáme na vyjádření vlády, jestli tento projekt bude podporovat,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti). Líně jsou jednou ze tří evropských lokalit, které Volkswagen zvažuje. Finální nabídky ze tří zemí by se měly VW sejít do konce června. „Předpokládáme, že rozhodnutí VW padne do konce roku,“ dodal hejtman.