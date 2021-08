Ředitelé netuší, jak by měla fungovat školní jídelna, družina nebo odpolední kroužky, kde se scházejí děti z různých ročníků, protože nemají dostatečné personální ani prostorové kapacity.

Ředitel domažlické základní školy v Komenského ulici, do níž chodí zhruba 900 žáků, Ivan Rybár řekl Deníku, že doporučení jsou nesplnitelná. „Jenom ve družině máme šestnáct skupin. Není možné, aby byly děti oddělené a nesetkávaly se spolu,“ zdůraznil.

Nejedná se ale o jediný problém, na nějž tamější kantoři narážejí. Je otázka, jak vyřešit například volitelné předměty, jako technické činnosti či sportovní hry, do nichž se hlásí žáci z různých tříd téhož ročníku, nebo tělocvik. Ten se má, pokud to situace dovolí, odehrávat venku. „Jenže my učíme sto dvacet hodin tělocviku týdně a střídáme se ve třech tělocvičnách. Paradoxem je, že na kroužcích, třeba na fotbale, jsou děti smíchané z celé školy. My je pak máme rozdělovat. Snad na malých školách podmínky lze dodržet, ale na velkých to, myslím, dost dobře nejde,“ uzavřel ředitel.

Na základní škole Benešova v Plzni se například skupiny žáků z různých tříd učí dohromady francouzštinu či němčinu. Škola je rovněž sportovně založená a mnoho dětí hraje hokej. „V těchto případech nelze zachovat homogenní skupiny. Nemáme na to personál, prostory a nejde to skloubit ani do rozvrhu,“ argumentovala ředitelka školy Iveta Žižková s tím, že ředitelé k doporučení ministerstva posílali připomínky a bylo jim přislíbeno, že v polovině srpna obdrží přesnější znění.

„S největší pravděpodobností budou děti testované přesnější metodou PCR a my z hygienického hlediska uděláme pro výuku maximum. Tyhle podmínky však dodržet nemůžeme,“ dodala Žižková.

Její slova potvrdil také ředitel Základní školy Zárečná v Tachově Zdeněk Hnát. Podle něj se škola k dokumentu od ministerstva postaví jako k doporučení tak, aby nebyla narušena výuka. „Považuji totiž za nemožné doporučení dodržet. Netýká se pouze družiny, ale také jídelny a tělocviku. Na tělesné výchově například společně cvičí chlapci ze 7.A a 7.B a v tomto případě nemůže být logicky homogenita zaručena,“ odůvodnil.

Potíž by pak mohla být i se zájmovými kroužky, které škola ve spolupráci s tachovským domem dětí a mládeže pořádá. „Jedná se hlavně o sportovní a výtvarné kroužky, které však navštěvují nejen děti z různých tříd, ale i z různých škol. Nedovedu si představit, že bychom jim řekli, ať nechodí, protože nesmí,“ doplnil Hnát.