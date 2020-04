V Americe žije již šest let. Poprvé se tam stěhovala v roce 2012 v rámci Au pair programu, kdy v USA strávila čas až do června 2014. Po dvouleté pauze ve Spojených arabských emirátech se do Ameriky vrátila v roce 2016 za svým manželem. V rozhovoru Michaela popsala, jak vypadá život v koronavirové pandemii ve státe Georgie, kde nyní se svou rodinou žije.

Žijete v USA, ale zbytek svých nejbližších máte v Holýšově. Pandemie řádí na obou kontinentech. Jste stále v kontaktu? Informujete se navzájem o tom, co se děje v Čechách a v Americe?

S rodinou jsem v kontaktu neustále. Samozřejmě, že se navzájem informujeme o tom, co je nového, co se děje, jak se máme. Ale řekla bych, že situaci ohledně COVID-19 jsme řešili nejvíce na začátku a teď už se o tom tolik ani nebavíme, protože jinak by se z toho člověk zbláznil. Soustředíme se na jiná témata.

Určitě jste v kontaktu i s přáteli, a to nejenom z Čech. Dáváte si o sobě vědět?

S přáteli jsem v kontaktu bez ohledu na nynější situaci.

Jistě každý stát reaguje na danou situaci trochu jinak. Jak vypadá situace právě v Georgii?

Ve státě Georgia máme právě tzv. “shelter-in-place”. Některé obchody jsou zavřené, jiné, které mají obvykle otevřeno 24 hodin denně, mají otevřeno od 8 do 20 hodin. Je omezený počet lidí, kteří mohou nakupovat, a tím se tvoří venku fronty, protože pouštějí dovnitř lidi postupně. Někde je dokonce zákaz nakupovat v páru. Na některé potraviny a věci je limit, například na vajíčka, toaletní papír, maso, mléko a další. Na vojenské základně je povinné nosit roušku, před vstupem do obchodů si musíme umýt ruce a vše je kontrolováno. Po každém nakupujícím se umyje pás, bariéra mezi prodavačkou a zákazníkem, platební terminál a tak dále. Je vidět, že už to lidi začínají brát vážněji než doposud.

Vznikají u vás ve městě, v ulici podobné projekty a iniciativy dobrovolníků, kteří šijí roušky, vyřizují pochůzky pro rizikovou skupinu obyvatel? Zamýšlíte v budoucnu sama nějak pomoct?

Mám osobní zkušenost, že si tady lidé navzájem pomáhají. Někteří začínají šít roušky. Policie nabídla starším lidem donášku léků a nákupů. Místní kostel rozdává zdarma různé potraviny nebo i menší nákupy. Firmy začaly vyrábět dezinfekce, místo aut se vyrábí ventilátory. Obchod s oblečením šije roušky, které prodává za výrobní náklady nebo je zdarma darují zdravotníkům. Například my jsme si koupili 10 roušek za $5.50 pro sebe a 20 roušek jako dar.

V Americe máte nesporně výhodu v tom, že většina obchodů nabízí takzvané drive through nebo drive-in, takže nemusíte do obchodu fyzicky jako v Čechách. Využíváte to?

Za to jsem upřímně vděčná. Jelikož mám dva malé kluky, veškeré velké nákupy objednávám on-line a nákup si pak vyzvednu. Zaparkujete na vyznačeném místě, zavoláte jim, kde stojíte, a oni vám nákup dovezou a složí do auta.

Dopadá pandemie nějak na vaši rodinu, myslím teď konkrétně vás v Americe. Nedávno jste totiž zmínila, že blízcí příbuzní vašeho manžela přišli bohužel o práci, navíc při dětech studujete. I studium to jistě ovlivnilo, jak?

Nás to nijak výrazně neovlivnilo, ale jsou lidé, kteří jsou na tom podstatně hůř. Můj manžel teď převážně pracuje z domu, takže s ním trávíme daleko víc času, za což jsem vděčná. Bohužel nás nemůže moje ani manželova rodina navštívit, jak bylo v plánu. Sestra mého manžela s přítelem přišli o práci během koronavirové krize. Co se týká studia, nynější situace na něj nemá naštěstí žádný vliv. Studuji dálkově, takže vše dělám on-line.

Máte dvě malé děti. Jak to s nimi doma zvládáte, je pro ně i vás osobně těžké?

Jsem ráda, že máme u domu velkou zahradu, kde teď trávíme hodně času. Máme tam menší dětské hřiště, malý bazén a herní stůl s vodou. S dětmi jsem aktivní a neustále něco podnikáme, akorát teď tedy na vlastním pozemku. Touhle dobou by se začaly otevírat bazény, vodní parky nebo bychom trávili čas na pláži. Musím ale říci, že mi chybí osobní kontakt s kamarádkami. Ale to se nedá nic dělat.