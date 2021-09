Kromě toho chodí třikrát týdně cvičit na kruhové tréninky, aby si udržel fyzičku, a to se mu dle úspěchů daří. V roce 2018 obsadil na MČR 4. místo, v roce 2019 druhé, vloni stanul na bronzovém stupínku. Ten obhájil i letos. Jako reprezentant ČR se účastní i mezinárodních soutěží a štafetových soubojů s českou reprezentací. Úspěchem je 4. místo na European Trophy z letošního července. Jeho sen je jasný: „Jako každý bych chtěl vyhrát.“

Dřevorubcem ale povoláním není, pracuje ve stavební firmě. Podporuje ho rodina i přítelkyně, která k tomu má také blízko. „Dělá časomíru a dokonce si sport i vyzkoušela, prošla kempem, ví, o co jde, takže v ní mám velkou oporu,“ poznamenal závodník, který má doma postavené své pódium, kde trénuje na závody.

„Tenhle sport jsem začal dělat v roce 2014. Byl jsem se jednou podívat na této akci právě zde v Plzni a řekl jsem si, že by mě to mohlo bavit. Zjistil jsem si, kdy a kde jsou kempy, přihlásil jsem se a už jsem u toho zůstal,“ popsal své začátky Kalina.

