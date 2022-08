ChalupářiZdroj: DeníkKdyž chalupu převzali, byla v dezolátním stavu. Nesáhlo se na ni přibližně od 20. let minulého století, kdy byla postavena. Musela tedy projít kompletní rekonstrukcí. „Něco jsme začali opravovat už v devadesátých letech. Do hlavních úprav jsme se pustili až po roce 2000. Museli jsme zrenovovat veškeré instalace, vyměnit okna, opravit střechu, půdní vestavbu. V objektu nebyla ani zavedená voda ze studny. Původně jsme pro ni chodili s kýblem. Od roku 2005 je chalupa v této podobě, od té doby se ji snažíme udržovat,“ popsal Kares. S manželkou unikají na klidné místo od civilizace a všedního života. „Manželka tam odpočívá od lidí. Chodí do lesů a odpočívá,“ řekl Kares.

Jejich dům je jediný, který z původních asi dvaceti stavení v osadě zbyl. „Žila tam česko-německá rodina. Jako jediná nebyla po válce odsunuta. V polovině padesátých let se vše kolem rozstřílelo a zbouralo. Kromě našeho domu,“ zmínil majitel.

Karesovi se vlastními silami pustili i do opravy zdevastované kapličky, jež stojí naproti chalupě. Měla propadlou střechu a byla zarostlá křovinami. Opravu začali počátkem devadesátých let a vše si financovali sami. Po dokončení v roce 1997 byla kaplička znovu vysvěcena farářem z Tachova.

Kaplička je podle Karese přístupná na požádání. Když jsou manželé v chalupě, zájemcům ji otevřou. „Klíče má nyní i starostka Studánky Silvie Vajskebrová,“ zmínil chalupář.

Manželé u svatostánku navíc instalovali i informační tabuli, aby turisté věděli, jak to v osadě dříve vypadalo. Kolem kapličky totiž vede turistická trasa na Lesnou a Starou Knížecí Huť. „Manželka je nadšenec do historie, je to její velký koníček. Tabuli sama vyrobila, já ji připevnil,“ vysvětlil.

Jedinou vadou na kráse je, že si cestu přes Pastvinu zkracují čtyřkolky či motocykly. „Těch je tam více než pěších turistů nebo cyklistů. Většinou se jedná o místní, pendlují mezi Studánkou a Lesnou. Cesty patří Lesům České republiky, a ač je tam zákaz vjezdu, lidem je to jedno. To je jediné, co tomuto krásnému místu škodí,“ svěřil se.

Jinak by rád na Pastvině trávil s rodinou co nejvíce času. „Místní krajinu jsme si velmi oblíbili a chceme pokračovat v odkazu mého otce. Chceme toto místo nadále udržet alespoň v takovém stavu, jako je teď.“