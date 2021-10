Během německé okupace zde pobýval polní maršál Walter von Brauchitsch. Po roce 1948 zámeček sloužil objekt k ubytování generálů a pohlavárů z ministerstva obrany a vlády. Dodnes je veřejnosti nepřístupný.

Legendární lovecký zámeček Tři Trubky v brdských lesích lesích u Strašic má ambice stát se centrem návštěvnických aktivit v celém prostoru Brd.

Historickou stavbu na soutoku Klabavy a Třítrubeckého potoka promění Vojenské lesy a statky v prestižní Dům přírody. Správce lokality na to má necelé dva roky a 80 milionů korun. Zhruba osmdesát procent má pokrýt dotace z programu životního prostředí Evropské unie. „Před pěti lety jsme převzali významnou část kdysi zapovězeného území od resortu obrany. Domy přírody jsou unikátní formou komunikace s veřejností a investice v Brdech je čtrnáctou v řadě,“ zdůraznil ministr životního prostředí Richard Brabec při včerejším zahájení stavby.

Strašický starosta Jiří Hahner přestavbu dnes veřejnosti uzavřených Tří Trubek vítá. „Půjde o klenot ve formě nápaditých výstav, interaktivních expozicí, skanzenu či multifunkčního sálu. Čím je zkrátka Svatý Mořic pro Alpy, tím budou Tři Trubky pro Strašice,“ vyjádřil přání starosta Jiří Hahner. A připojil se senátor Pavel Karpíšek: „Byl jsem tu třikrát na kole a vždy objevil něco nového. Úžasný kus přírody, který se dočká smysluplného využití.“

Rozsáhlý areál bude rekonstruovaný do poloviny roku 2023. S tím, že rekonstrukce se vyhne hlavní budově a expozice budou umístěné především v hospodářských budovách.

Dům přírody představí Brdy ve třech kapitolách. Od vchodu je provedou dva maskoti. Brdský mravenec a dobrý duch Fabián jako legenda zdejších hvozdů.

První kapitola návštěvníkům přiblíží, jak se mění a přetváří vrchovina v jednotlivých ročních obdobích. Návštěvníci zjistí, že často nepropustné lesy byly bohaté na vodu. Brdy vojenské je označení pro další část expozice s návratem o sto let zpět. Chybět nebude do interiéru vestavěný bunkr, v jehož střílnách poběží videoprojekce. Odtud se lidé přemístí do místnosti, kde se dozvědí více o armádní správě i hospodaření Vojenských lesů a statků. Pirátské truhlice s poklady pak zájemcům připomenou přírodní bohatství Brd včetně vydatných pramenů vody.